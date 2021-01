In libreria il volume Scusa si te vanto di Gianni Cianci e Danilo Forgetta (Graus Edizioni).

Il libro “Scusa si te vanto” di Gianni Cianci e Danilo Forgetta (Graus Edizioni, 2020) è un susseguirsi di racconti brevi legati a Roccamonfina, piccolo comune della provincia di Caserta, patria di eroi contadini, alle passioni e al sorriso, a volte amaro, dei tanti personaggi citati. La filosofia che sostiene alcuni dei protagonisti è per certi aspetti misteriosa e affascinante così come lo sono le disparate vicende che gli autori hanno cercato di tessere in una trama colorita. Un viaggio in quella bella Rocca, divertente, a tratti di dubbia moralità, ma comunque verace.

«A Roccamonfina, come in ogni piccolo paese dove si ha molto tempo da perdere, le ispirazioni sono tantissime ed anche un semplice passante è da stimolo per costruire nuove storie».

Si tratta di racconti brevi che prendono spunto da avvenimenti realmente accaduti, da personaggi realmente esistiti che hanno caratterizzato la vita di questo piccolo comune. I due autori hanno trasposto in scrittura le avventure che solevano essere raccontate e in questo modo sono riusciti ad assicurare una vita a quelle storie, rendendo immortali i soggetti rappresentati.

Si tratta di affreschi della vita quotidiana di Roccamonfina che i due autori hanno iniziato a raccontare un po’ per gioco, ma che possono ritenersi un lavoro di conservazione da non sottovalutare.