Invito alla musica, guida minima al miglior godimento dell’arte dei suoni a cura del Maestro Rosario Ruggiero.

Un libro in formato tascabile che guida il lettore, in forma semplice e chiara, alla scoperta delle varie forme musicali: la melodia, la fuga, il canone, la sinfonia, la sonata, il concerto, il preludio, la fantasia, la rapsodia, il melodramma e il ritmo per citarne solo alcuni. Il M° Rosario Ruggiero dà alle stampe “un’introduzione al messaggio musicale per quanti, adulti e fanciulli, intendano inoltrarsi nel magico mondo dell’arte dei suoni”, come recita la quarta di copertina.

“Questo libro è nato perché è vero che la musica si sente con il cuore, ma diventa ancora più bella se la si assapora anche con il cervello – afferma il M° Rosario Ruggiero – Lo dimostra un’attività che svolgo nello splendido Museo di Capodimonte ogni fine settimana, oramai da anni. In quel museo è stato messo un pianoforte a coda, ed io lo suono, ma prima di eseguire le musiche, spiego il programma con poche parole. Il pubblico ascolta con attenzione e dopo è visibilmente contento, anche, e soprattutto, delle spiegazioni”.

Un’attività unica nel suo genere, per continuità e frequenza, che il M° Ruggiero svolge ormai da quattro anni in collaborazione con l’associazione MusiCapodimonte, presieduta da Aurora De Magistris che spiega: “Le sue note al pianoforte riecheggiano tutti i weekend nel Salone degli Arazzi e la sua musica resta impressa nel ricordo dei visitatori come la colonna sonora della loro visita”.

“Con la musica abbiamo portato di nuovo alla Reggia di Capodimonte la magia e l’incanto delle corti che l’hanno abitata” dice il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger che nella sua prefazione ringrazia l’associazione MusiCapodimonte e il M° Ruggiero per la sua capacità di trasmettere ai visitatori la consapevolezza nell’ascolto della musica donando un’atmosfera magica alla loro esperienza al museo. “Ogni domenica nella sala degli arazzi medievali che raccontano la battaglia di Pavia, il M° Ruggiero suona Domenico Scarlatti, Chopin, Liszt o Busoni. Interpreta con l’umore del giorno ma fa più che incantare con la sua musica, spiega ai bambini, e a volte ai genitori, come è fatto il suono del pianoforte, la lunga corda tesa e percossa, la cassa di risonanza, gli alti e i bassi, siccome è una delle più belle follie dell’umanità aver voluto organizzare i suoni, e pensate cosa c’è di più straordinario e più strano di un pianoforte?” dice Bellenger.

Il libro “Invito alla musica” del M° Rosario Ruggiero è un omaggio ai sostenitori dell’associazione no profit MusiCapodimonte, riferimento per la musica popolare al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Per informazioni scrivere a info.musicapodimonte@libero.it / 376 0198121.