Io penso “positivo”, presentazione del libro di di Brigida Morsellino giovedì 27 all’Università Parthenope.

Giovedì 27 aprile 2022 alle ore 09:00 presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope avrà luogo la presentazione del libro Io penso “positivo” di Brigida Morsellino edito da Graus Edizioni.

Io penso “positivo” è un libroedito da Graus Edizioni, adatto a chi vuole ripercorrere, o scoprire, il duro percorso affrontato dal settore scolastico durante i giorni della pandemia. Le avversità e il ritrovamento della gioia delle piccole cose raccontate in un diario, tra lettere e poesie, con gli occhi di una preside, che ha provato a raccontare le sue giornate, a partire da quell’8 marzo 2020, giornoin cui sarebbe cambiata la vita di tutti noi.

Il libro rappresenta una narrazione non convenzionale, un viaggio-diario di bordo di una pandemia. La scrittura autentica ed emotiva narra un momento oscuro della nostra storia recente attraverso volti, storie, voci di adulti e giovani che tale periodo hanno attraversato. Una scrittura appassionata e calda dentro vecchie e nuove emergenze formative e sociali che riesce a scuotere il lettore su domande educative cruciali dentro l’emergenza della distanza.

La presentazione si terràgiovedì27 aprile alle ore 09:00 presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope(Via Acton, 38). L’autrice dialogherà con Maria Luisa Iavarone e Antonio Scamardella e con gli allievi del Corso di Laurea Magistrale.

Il libro

Un viaggio surreale che ripercorre i primi momenti della pandemia. Un’esperienza emozionale vista con gli occhi di una preside, ritrovatasi all’improvviso a gestire la sua scuola in smartworking. L’autrice racconta all’interno di un diario, attraverso poesie e lettere aperte, lo scorrere delle sue giornate, gli incontri con gli alunni, le preoccupazioni, le domande, le speranze riposte in uno Stato che sembra non essere in grado di garantire un’istruzione sicura. Ma anche i fallimenti e le vittorie affrontate nell’arco di un intero anno pandemico. Con la sua caparbietà e con il supporto dei docenti, lotta per garantire un futuro migliore ai suoi alunni, anch’essi disorientati, provando a dar loro l’istruzione che meritano. Una scuola unita nella lotta contro la distanza.

L’autrice

Brigida Morsellino nasce a Catania il 12 agosto del 1962 e inizia la sua carriera di insegnante di scuola primaria nell’anno 1983. È stata docente presso l’USP di Catania per tre anni e, nel 2007, diventa Dirigente Scolastico. Nel 2013 assume la dirigenza dell’Istituto di Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” di Catania, di cui attualmente è preside. Unitamente a tale incarico assume la vicepresidenza e la direzione dell’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile, la quale è diventata uno dei poli formativi del settore marittimo e logistico più importante d’Italia. Grazie alla sua passione per la scrittura pubblica, nel 2020, la sua prima raccolta di poesie, Reportage dall’anima (GAEditori).