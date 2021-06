Io, Tony Tammaro, presentazione del libro giovedì 1 a Palazzo Reale per NapoliCittàLibro.

Nell’ambito della III Edizione della fiera “NapoliCittàLibro”, giovedì 1 luglio alle ore 16:00 al Palazzo Reale di Napoli, nella “Sala Ischia”, Graus Edizioni presenta il libro “Io, Tony Tammaro. Un antidepressivo naturale” di Tony Tammaro e Ignazio Senatore, un’occasione speciale per i lettori e per i fan di avere un incontro ravvicinato con il noto canta/autore.

L’incontro, animato dalla presenza dei due autori, sarà condotto dal giornalista Ciro Cacciola.

Graus Edizioni è presente anche quest’anno alla Salone del Libro di Napoli con un suo stand (numero 40) con tutte le novità della stagione 2020/2021 e con una sezione molto interessante dedicata agli autori esordienti.

Nel libro (autobiografico) Tony Tammaro, cantautore napoletano, rievoca gli avvenimenti significativi che lo hanno introdotto alla carriera artistica, portandolo a diventare un cantante affermato.

Figlio di Egisto Sarnelli, ha vissuto sin da piccolo in uno stimolante ambiente musicale che lo ha condotto, passo dopo passo, in una realtà presto foriera di momenti importanti: la sua prima cassetta; il debutto al festival di Sanscemo; la radio; il cinema e il lavoro in libreria.

Tutte, queste, occasioni che gli hanno permesso di entrare in contatto con una serie di personaggi rilevanti del mondo dello spettacolo. Ripercorrendo tappe divertenti – ad esempio la sua ossessione per i tamarri –, ma anche momenti critici della sua esistenza, il celebre autore di canzoni parodistiche offre al lettore squarci della sua vita, facendo emergere un’immagine esaustiva non solo della figura di artista, ma anche della sua persona.