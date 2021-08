Ischia libri d’A…mare, gran finale con Gino Rivieccio.

Ultimo appuntamento della rassegna letteraria “Ischia libri d’A…mare”, organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con il Comune di Lacco Ameno e l’Albergo della Regina Isabella1.

Mercoledì 25 agosto, alle ore 21.30, in Piazza Santa Restituta (Lacco Ameno – Ischia) Gino Rivieccio, autore di “Siamo nati per soffriggere” (Colonnese editore) che insieme a Gianni Ambrosino, Direttore TG Canale 21, darà vita ad una serata dal tema “Sorridere e riflettere con filosofia”.

Tra il serio e il faceto, una ricetta e un aneddoto, il noto attore partenopeo accompagna i lettori in un interessante viaggio nell’Italia di oggi, tra cronache, ricordi e sentimenti, in cerca di valori ed emozioni smarrite, o forse solo dimenticate; e attraverso l’originale formula, che accoppia due cose apparentemente distanti come la cucina e la filosofia, riesce a far sorridere e riflettere.

«Questo non è un libro di cucina. – spiega Rivieccio – Ho soltanto bollito in pentola, alla luce delle mie esperienze personali, riflessioni sulla coppia, sui figli, sui rapporti familiari. Ho sfornato qualche suggerimento sulla temperatura degli equilibri sociali. Ho sfilettato delle analisi sulla cottura del nostro Paese, non rinunciando a mettere sulla graticola quelli che ci hanno ridotto nelle condizioni in cui oggi ci troviamo. Ho mantecato alcuni aspetti umani e rosolato le aspettative dei giovani nella padella delle loro esistenze. Il tutto innaffiato da spruzzate di humour e leggerezza. Naturalmente, sale e pepe quanto basta».