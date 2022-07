Ischia libri d’A…mare, Nina Zilli in veste di scrittrice sabato 30.

La rassegna letteraria “Ischia libri d’A…mare”, organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con il Comune di Lacco Ameno e l’Albergo della Regina Isabella, che in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini è dedicata al tema “Comprensioni”, prosegue la sua XXVI edizione con una serata dedicata al tema “Ripartire da zero”.

Sabato 30 luglio, alle ore 21.30, in Piazza Santa Restituta (Lacco Ameno – Ischia), Nina Zilli, autrice di “L’ultimo di sette” (Rizzoli) insieme a Gianni Ambrosino, Direttore TG Canale 21, delineerà le molteplici sfumature di una storia senza tempo per chi non crede nelle coincidenze.

Anna è come i suoi quadri: istinto, energia pura, eleganza e creatività; sempre in giro per il mondo per un vernissage o per piazzare un’opera. Ha una relazione con Marco, che dura da dodici anni, ma è ormai spenta, senza l’entusiasmo e la complicità dell’inizio. Durante un’asta di beneficienza, su uno yatch di lusso a largo delle isole Eolie, Anna incontra Raffaello, talentuoso trombettista jazz dall’aria sexy e stropicciata. Tra loro scoppia una chimica irrefrenabile, ma decidono di concedersi solo una notte: la più bella, in mezzo al buio del mare, per un amore che si rivela indicibile. Poi più niente.

Ma quella notte ha portato lo scompiglio nelle loro vite: non riescono a smettere di pensarsi.

Si muovono alla ricerca l’una dell’altro in una città vorticante di persone: c’è Sandra, bloccata in una esistenza da cui non sa scappare; Rita, con il suo segreto inconfessabile; Alberto, che grazie a Luca si sta riaprendo all’amore; Marco, consapevole di perdere Anna ogni giorno che passa, e pure incapace di arginare la deriva. Anna e Raffaello si rincorreranno per giorni, senza sapere come trovarsi, giocando col destino e col caos per vivere i sette giorni che cambieranno le loro vite.

La rassegna chiude mercoledì 3 agosto, alle ore 21.30, in Piazza Santa Restituta (Lacco Ameno – Ischia) con Luca Bianchini, autore di “Le mogli hanno sempre ragione” (Mondadori) che insieme a Gianni Ambrosino, Direttore TG Canale 21, darà vita ad una serata dal tema “Segreti inconfessabili”.

Info:

associazione.maresolecultura@gmail.com – M. 366 6421650