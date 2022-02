La Feltrinelli, gli appuntamenti dal 16 al 24 febbraio.

Mercoledì 16

Napule’s power

Era il 1971 quando per la prima volta Renato Marengo pensò di usare la definizione Napule’s Power per indicare un movimento che ha segnato la storia della musica. Presentazione del libro Napule’s power. Movimento Musicale Italiano (Tempesta Editore) di Renato Marengo.

Intervengono Gino Aveta e Lello Savonardo. Introduce Paolo Zefferi.

Venerdì18

Jonathan Bazzi

Dopo il successo di Febbre, Jonathan Bazzi torna in libreria con un nuovo libro, Corpi minori (Mondadori), in cui racconta l’amore che dura.

Interviene Emanuele Bosso.

Martedì 22

Nek firmacopie

In A mani nude (Harper Collins) Filippo Neviani, Nek, partendo dall’incidente che lo ha colpito, si lascia andare a riflessioni aperte, sul dolore, la pazienza, il coraggio, l’amore, la fede.

Per partecipare al firmacopie acquista il libro presso laFeltrinelli di piazza dei Martiri e ritira il pass* che ti dà accesso al firmacopie con l’orario di convocazione.* I pass verranno distribuiti dal 1 febbraio. 1 pass per ogni libro acquistato fino a esaurimento scorte.

Ricordiamo la puntualità dell’orario indicato sul pass

Mercoledì 23

Giovanna Mozzillo

Ritorna in liberia dopo vent’anni dalla sua prima pubblicazione La signorina e l’amore (Marlin) di Giovanna Mozzillo, la storia di un amore all’ennesima potenza al tempo del fascismo e della guerra. Con l’autrice interviene Titti Marrone.

Giovedì 24



Petrosino

Scritto nel 1912 da Guglielmo Stocco, Petrosino è stato considerato da alcuni lo Sherlock Holmes italiano per i suoi metodi pioneristici. Dopo decenni in cui è stato introvabile, viene ora pubblicato dalla casa editrice Homo Scrivens, in un’edizione a cura di Aldo Putignano. Con il curatore intervengono Sergio Brancato e Ciro Sabatino. Conduce Serena Venditto.