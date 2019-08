La naja che non volevo, Renato Romano presenta il suo libro a Castel Volturno sabato 10.

A.MA. Comunicazione e Piazze Del Sapere presentano Sabato 10 agosto prossimo alle ore 10.00 il romanzo d’esordio del giornalista e scrittore Renato Romano, che è già un successo per il numero di lettori che sta appassionando.

L’evento si terrà presso il Lido Luise in Viale Lesina Destra a Castel Volturno (CE).

Il popolare romanzo è edito nella collana Edificare Universi della Casa editrice Europa Edizioni. La distribuzione è a cura di Messaggerie Libri del Gruppo editoriale Feltrinelli.

Il racconto narra la storia di Agostino, un semplice ragazzo di provincia, che non avrebbe mai voluto trascorrere un anno in una caserma per nessuna ragione al mondo, soprattutto perché sarebbe stato lontano dalle sue due ragioni di vita: la sua passione per la musica e la sua ragazza Maria Noè, della quale era innamorato perdutamente.

La storia guida il lettore in un passato recente, dove è descritta la vita di un giovane che, in un’epoca in cui la leva era obbligatoria, si trova, inevitabilmente, a vivere questa esperienza.

Discuteranno con l’Autore: la D.ssa Maria GRAZIA BRANCO di A.MA. Comunicazione, esperta in Marketing, Pubblicità e Comunicazioni, che porterà un saluto all’Autore e agli intervenuti; il Prof. Raffaele RAIMONDO, critico letterario e giornalista free lance; la Prof.ssa Tania PARENTE, psicoterapeuta.

Coordinerà i lavori Pasquale IORIO, di Piazze Del Sapere.

Seguirà dialogo con l’Autore.

A conclusione della mattinata, un gustoso buffet con prodotti tipici locali, sarà offerto dall’Autore.