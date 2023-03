La Reggia sul Mare, presentazione del libro su Palazzo Reale in edicola con Repubblica lunedì 3.

Lunedì 3 aprile ore 11.00

Teatro di Corte

Napoli Piazza del Plebiscito, 1

presentazione del libro

LA REGGIA SUL MARE

COSI’ RINASCE IL PALAZZO REALE DI NAPOLI

della collana Novanta/Venti de La Repubblica – Napoli

Intervengono:

Maurizio Molinari, direttore del quotidiano La Repubblica

Ottavio Ragone, responsabile redazione Napoli La Repubblica

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli

Matteo Lorito, rettore dell’Università di Napoli Federico II

Aurelio Musi, già professore di Storia Moderna Università di Salerno

Maurizio de Giovanni, scrittore

oltre a Mario Epifani, direttore del Palazzo Reale di Napoli

Coordina

Conchita Sannino, inviata del quotidiano La Repubblica

Durante la presentazione sarà proiettato un video sul Palazzo Reale di Napoli e parteciperanno gli alunni del liceo musicale Margherita di Savoia con una breve esibizione del coro composto da 5 ragazze e di un duo di violini.

Il libro che La Repubblica regala ai lettori giovedì 6 aprile, in abbinamento col quotidiano, è stato realizzato in collaborazione con il direttore di Palazzo Reale di Napoli, Mario Epifani, è edito insieme con Guida, nella collana “novanta-Venti” nata per i trent’anni della redazione di Repubblica Napoli.

Il volume di 220 pagine, con le foto di Riccardo Siano e Stefano Renna, racconta i nuovi progetti che stanno trasformando la reggia borbonica. L’opera è a cura di Ottavio Ragone, Conchita Sannino, Aurelio Musi e Diana Kühne.