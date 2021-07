La vendetta del boss, presentazione del libro di Antonio Mattone giovedì 8 alla Federico II con il Rettore Lorito e don Mimmo Battaglia.

Giovedì 8 luglio 2021 ore 18

Aula Magna dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – corso Umberto I, 40

presentazione del libro:

“La vendetta del boss. L’omicidio di Giuseppe Salvia” (Guida Editori)

di Antonio Mattone.

Dopo i saluti del Rettore Matteo Lorito, interventi dell’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia, del procuratore di Napoli Giovanni Melillo e del Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma. Modera Massimo Milone, direttore di Rai Vaticano. Sarà presente l’autore.

Il saggio romanzato ripercorre la storia di Giuseppe Salvia, il vicedirettore del carcere di Poggioreale ucciso nel 1981 dalla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo perché cercava di contrastare il suo potere all’interno del penitenziario. Il volume contiene anche una descrizione della vita nel carcere di quegli anni, con un collegamento ad alcuni avvenimenti che accaddero in quel periodo, come il rapimento di Ciro Cirillo e le vicende del terrorismo.

Nel libro vengono ripercorse le motivazioni e le ipotesi per cui Cutolo decise di ucciderlo, la cronaca del giorno dell’omicidio, le fasi del processo e una conclusione finale sulla figura di Salvia.

Le fonti principali utilizzate sono state gli atti del processo, i registri dell’epoca del carcere di Poggioreale, la cartella biografica di Salvia presente presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e oltre 80 interviste fatte a familiari, avvocati, amici di infanzia, colleghi del carcere, agenti e carcerati dell’epoca, ex-terroristi, magistrati, inquirenti. Tra le testimonianze inedite quelle di Raffaele Cutolo e di Mario Incarnato, autore dell’omicidio.

Una vicenda dimenticata che a distanza di 40 anni riemerge, facendo venire alla luce omissioni, connivenze e storie di malavita, ma anche la figura di un valoroso e fedele servitore dello Stato che non si piegò davanti all’arroganza del boss di Ottaviano e che rappresenta un esempio di onestà e rettitudine per le giovani generazioni.

Nel rispetto delle normative anticovid gli ingressi al pubblico sono limitati. Per partecipare è necessario compilare il form al link: https://forms.office.com/r/061Vw273zE

PER LA STAMPA: per l’accesso all’Aula Magna è preferibile fare richiesta di accredito via mail all’indirizzo stampa@unina.it entro le ore 12 di giovedì 8 luglio.