La vita schifa, Rosario Palazzolo presenta il suo libro venerdì 24 a iocisto.

Venerdì 24 luglio alle 18:30, lo scrittore, attore e drammaturgo Rosario Palazzolo presenterà il romanzo “La vita schifa” (Arkadia Editore) ospite della libreria IoCiSto, in via Cimarosa 20 a Napoli. Dialogherà con l’autore la scrittrice Francesca G. Marone.

Il libro

Ernesto Scossa è un killer, un ammazzatore. Un uomo buono, ma cattivissimo. Freddo, ma con una sensibilità molto spiccata. Un uomo che ha vissuto un’infanzia povera di prospettive, un’adolescenza infame, una giovinezza sonnolenta e poi d’improvviso gagliarda, fino al giorno della sua morte. È lui a raccontare – da morto – il suo ultimo anno di vita: indaga i perché e i per come, ci catapulta in un luogo realissimo, contingente, eppure fantasmagorico, surreale, pirotecnico, segnato da una cultura al ribasso, che propone speranze a ogni cantone solo per il gusto di vederle sfiorire. In quello che appare come un lungo monologo drammatico dominato dal flusso ininterrotto delle riflessioni e dei ricordi, Ernesto parla soprattutto dell’impossibilità della redenzione, perché la parola redenzione, a volerci ragionare, è la parola più distante dalla redenzione stessa, poiché propone un antidoto alla colpa, la assoggetta a una miriade di attenuanti, la sotterra e la dimentica. E invece la colpa andrebbe annoverata, sempre, e esposta in bella mostra fra i fallimenti dell’esistenza, presa di petto e colpita ai fianchi, affinché non si abbiano sconti in qualsiasi futuro immaginiamo di dover ancora vivere.

Rosario Palazzolo è drammaturgo, scrittore, regista e attore. Per il teatro ha scritto, fra gli altri: Ciò che accadde all’improvviso (2006), I tempi stanno per cambiare (2007, con Luigi Bernardi), Ouminicch’ (2007), Letizia forever (2013), Portobello never dies (2015), Lo zompo (2016) Mari/age (2016) e La veglia (2018). Nel 2016 è stato insignito del Premio Nazionale della Critica Teatrale per la sua attività di drammaturgo. Per la narrativa ha scritto la novella L’ammazzatore (2007), e i romanzi Concetto al buio (2010) e Cattiverìa (2013), tutti editi da Perdisa Pop, nella collana diretta da Luigi Bernardi. Nel 2016 è uscita la sua prima raccolta di testi teatrali: Iddi. Trittico dell’ironia e della disperazione (Editoria & Spettacolo). E nel 2019 Santa Samantha Vs. Sciagura in tre mosse (Il Glifo). Tra le sue recenti interpretazioni cinematografiche si ricorda il ruolo nel film Il traditore, del regista Marco Bellocchio, vincitore di prestigiosi premi nazionali e internazionali.