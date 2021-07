laFeltrinelli, i prossimi appuntamenti a Piazza dei Martiri.

laFeltrinelli Napoli piazza dei Martiri

Giovedì 8 luglio ore 17:00

IDENTICHE DIVERSITÀ

Firmacopie con Fran DeMa

Pioniere del fumetto in rete Giacomo Keison Bevilacqua, in Identiche diversità (Feltrinelli Comics) raccoglie un gruppo di fumettisti per creare una antologia. Dieci storie che raccontano diverse emozioni e stati d’animo: dalla pigrizia alla creatività, dalla vergogna alla curiosità, passando attraverso la paura e l’empatia. Per scoprire che, nelle nostre diversità reali o apparenti, dentro siamo tutti uguali. Fran DeMa firma copie di Identiche diversità.

Per partecipare acquista il libro presso la Feltrinelli di piazza dei Martiri e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.

* 1 pass per ogni libro acquistato fino a esaurimento scorte.

Giovedì 15 luglio ore 18.00

GIOVANNI BLOCK DAL VIVO

Giovanni Block presenta dal vivo il suo nuovo album Le metamorfosi di Nanni, da una commedia di Barbara Napolitano.

Accesso prioritario per chi acquista il cd alla Feltrinelli di piazza dei Martiri e ritira il pass* con la prenotazione del posto.

*fino a 2 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento posti.

Martedì 20 luglio ore 18.00

FIAMMA ARDITI

Incontro con la scrittrice e giornalista Fiamma Arditi, in occasione della presentazione del suo nuovo libro Mare aperto (Castelvecchi Editore). Interviene il Prof. Massimiliano Sommantico.

Per la partecipazione è richiesta la prenotazione a eventi.napoli2@lafeltrinelli.it.

Nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria.

