laFeltrinelli, i prossimi appuntamenti da sabato 8 a sabato 15,

Tra i tanti appuntamenti, l’incontro\laboratorio di domani con Matteo Caccia, in cui il pubblico potrà partecipare attivamente raccontando la propria storia, ma anche il grande evento al FOQUS con Zerocalcare, gli incontri con Andrej Longo e Roberto Emanuelli. A partire da domenica 9 riprendono anche gli appuntamenti per i più piccoli con Il Teatro nel Baule.

Ecco, nel dettaglio, tutti gli incontri fino a sabato 15:

Sabato 8 ottobre ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

MATTEO CACCIA E LE STORIE

Da anni, lo speaker radiofonico Matteo Caccia è un cercatore di storie: le raccoglie tra le persone comuni, negli angoli delle strade e delle piazze e, con la propria voce, dà loro una voce. Ma come si racconta una storia? Quali sono le tecniche migliori, i punti salienti, il tono e la retorica perfetti? Partendo dal suo nuovo libro Voci che sono la mia (Il Saggiatore), Matteo Caccia ci propone un viaggio dentro l’arte di raccontare una storia.

Domenica 9 ottobre ore 11:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

PICCOLI GRANDI CAMPIONI

Torna il Teatro nel Baule con un nuovo spettacolino ispirato al libro 100 storie di atleti per piccoli e grandi campioni“. Storie straordinarie di uomini e donne che sono entrati nella Storia dello sport, non solo per i risultati raggiunti, ma anche per la loro determinazione.

Martedì 11 ottobre ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

LA REGINA DEGLI ABISSI

Alessia Zecchini è una delle migliori apneiste al mondo e detiene il record del mondo per la massima profondità raggiunta senza utilizzo di bombole. La incontriamo in occasione dell’uscita del suo libro Apnea. Viaggio nelle profondità del corpo e dell’oceano. Per sfidare l’impossibile ogni giorno. Interviene Marco Lobasso.

Martedì 11 ottobre ore 18:00

laFeltrinelli – piazza Garibaldi

ROBERTO EMANUELLI

Roberto Emanuelli incontra il pubblico e firma copie del suo nuovo romanzo Quando tutto sembra immobile (Sperling&Kupfer), in uscita oggi. Interviene Claudia Zanella.

Mercoledì 12 ottobre dalle ore 15:00

FOQUS via Portacarrese a Montecalvario 69

ZEROCALCARE

In occasione dell’uscita di No sleep till Shengal (BAO), Zerocalcare incontra i lettori, presenta il libro e firma le copie.

Modalità di partecipazione: dalle ore 15:00 alle 19:00: firma-copie con disegnetto. Accesso tramite pass da ritirare presso laFeltrinelli di piazza dei Martiri il 12 ottobre a partire dalle ore 9.00. I pass sono in numero limitato, quindi verranno consegnati fino a esaurimento. Sarà possibile ritirare UN SOLO pass a persona. I pass dei disegnetti non danno l’accesso alla chiacchierata delle ore 19:00. Per i disegnetti è possibile chiedere un personaggio del cast dei libri di Zerocalcare.

Dalle ore 19:00 chiacchierata e firma-copie a seguire. Accesso alla chiacchierata e firmacopie solo tramite prenotazione:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-zerocalcare-presenta-no-sleep-till-shengal-a-napoli-422471261917.

La chiacchierata inizierà alle ore 19:00. A seguire ci sarà il firma-copie. Per dare la possibilità all’autore di incontrare più persone possibili, non sarà possibile fare richieste di disegni o personaggi specifici.

Giovedì 13 ottobre ore 18:00

laFeltrinelli – Via dei Greci, 70/76

AMAL

Davide Inda presenta Amal, una storia d’amore e riscatto, che sfida le barriere culturali.

Giovedì 13 ottobre ore 18:00

laFeltrinelli – piazza dei Martiri

ANDREJ LONGO

Cancellare il passato, ripartire da zero dopo aver cambiato sé stessi. Ma esiste davvero una seconda possibilità? Andrej Longo presenta il suo nuovo libro Mille giorni che non vieni (Sellerio).

Sabato 15 ottobre ore 17:30

laFeltrinelli – piazza dei Martiri

VINCENZO SCHETTINI

Il prof. youtuber Vincenzo Schettini riesce a rendere la fisica accessibile a tutti, partendo dall’osservazione di fenomeni reali, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro La fisica che ci piace (Mondadori Electa).