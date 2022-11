laFeltrinelli, i prossimi appuntamenti di fine novembre ed inizio dicembre, ci sono Alberto Angela e Peppe Barra.

I prossimi eventi in programma a laFeltrinelli di Napoli, inclusi i fuori programma previsti nel mese di dicembre.

Dalla presentazione del libro su Pino Daniele del figlio Alessandro a quella dell’autobiografia di Peppe Barra scritta insieme a Conchita Sannino; dall’incontro con Niccolò Fabi per l’uscita del suo nuovo album, all’attesissimo ritorno del Commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni; senza trascurare gli appuntamenti per i più piccoli, come quello di domenica prossima con l’albo illustrato che racconta la storia dell’editore Feltrinelli, o l’appuntamento natalizio dell’8 dicembre: sono solo alcuni di un fitto programma di eventi che si chiuderà domenica 18 dicembre con Alberto Angela al Teatro Bellini.

Qui di seguito il programma completo:

domenica 27 ore 17:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

CAMBIARE IL MONDO CON I LIBRI

Davvero i libri possono cambiare il mondo? Noi ne siamo convinti, così come Mattia Tombolini, autore ed editore dell’albo illustrato Cambiare il mondo con i libri (Momo Edizioni), in cui racconta la storia dell’editore Giangiacomo Feltrinelli.

Con l’autore intervengono Eleonora De Majo e Rosario Esposito La Rossa.

lunedì 28 ore 18:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

STAZZITTA E L’AMORE

La blogger, conduttrice radiofonica e star di Instagram Daniela Collu, alias @Stazzitta, presenta il suo nuovo libro Bello l’amore, ma non ci vivrei (Mondadori Electa). Interviene Francesco Raiola.

martedì 29 ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

IN ASCOLTO DEI SILENZI

Un incontro per ragionare sul rapporto tra psicologia e scuola, in occasione dell’uscita del libro In ascolto dei silenzi (Liguori) di Giuseppe Fonseca.

Con l’autore intervengono Caterina Arcidiacono e Gabriella Ferrari Bravo.

mercoledì 30 ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

IL BRIGANTE E IL GENERALE

Nel primo decennio dell’Italia Unita due uomini agli antipodi furono protagonisti della Guerra per il Mezzogiorno: il bandito Carmine Crocco e il generale Emilio Pallavicini di Priola. Le loro vicende sono ricostruite nel nuovo saggio di Carmine Pinto Il brigante e il generale (Laterza). Con l’autore interviene Laura Di Fiore, direttrice dell’Istituto di Storia del Risorgimento di Napoli.

Mercoledì 30 novembre ore 17:00

laFeltrinelli piazza Garibaldi

ERNIA

Ernia firma copie del suo nuovo album Io non ho paura. Acquista il cd a laFeltrinelli di piazza Garibaldi e ritira il pass* per avere accesso prioritario al firmacopie.

*1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

giovedì 1 dicembre ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

PINO DANIELE

Nel libro Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce (Rai Libri), Alessandro Daniele ricompone le tessere di un mosaico personale e artistico, in cui l’uomo e il musicista si sovrappongono nella figura di suo padre. Interverranno gli amici di una vita e i collaboratori più stretti di Pino Daniele.

venerdì 2 dicembre ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

EUGENIO MAZZARELLA

La fragilità dell’esistenza e il sentimento di colpa che si accompagna a questa consapevolezza sono alla base della riflessione contenuta nel libro Colpa e tempo (Neri Pozza) di Eugenio Mazzarella. Ne parlano con l’autore Roberto Esposito, Aldo Schiavone, Giuseppe Russo.

lunedì 5 dicembre ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

SIMON&THE STARS

Astrologo amatissimo sul web e non solo, Simon & The Stars ci guida nel viaggio che ci attende per il nuovo anno, partendo dal suo nuovo libro Oroscopo 2023 (Rizzoli).

martedì 6 dicembre ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

UNA PICCOLA PACE

Una piccola pace (Feltrinelli), il nuovo romanzo di Mattia Signorini, trae ispirazione da una vicenda storica drammaticamente attuale: la Tregua di Natale del 1914, durante la quale i soldati lasciarono le trincee nemiche per festeggiare insieme nella terra di nessuno, riconoscendo gli uni agli altri la comune umanità. Con l’autore dialoga Lorenzo Marone. Conduce Annamaria Pianese. In collaborazione con l’Associazione I Colori della Poesia.

mercoledì 7 dicembre ore 18:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

NICCOLÒ FABI

Niccolò Fabi incontra il pubblico e firma copie del suo nuovo album Meno per meno in uscita il 2 dicembre.

giovedì 8 dicembre ore 17:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

UN FANTASMAGORICO NATALE

Irma Ruggiero presenta a grandi e piccini il libro da lei scritto e illustrato Un fantasmagorico Natale (Mondadori).

lunedì 12 dicembre ore 18:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

CAMINITO DI MAURIZIO DE GIOVANNI

È il 1939. L’Italia è ormai stretta in un patto mortale con la Germania nazista. Sull’Europa intera soffiano venti di guerra. In questo scenario si ambienta Caminito (Einaudi), il nuovo attesissimo romanzo di Maurizio de Giovanni, che segna il ritorno del Commissario Ricciardi.

Ingresso libero con prenotazione su laFeltrinelli.it/eventi

martedì 13 dicembre ore 16:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

PEPPE BARRA E CONCHITA SANNINO

Straordinario interprete e cantante che continua a sperimentare e a sorprendere, nel libro Racconta Napoli (Laterza), Peppe Barra si lascia interrogare senza filtri da una firma del giornalismo d’inchiesta, Conchita Sannino.

Venerdì 16 dicembre ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

ROSSELLA MIGLIACCIO

Rossella Migliaccio presenta Colori. La guida completa (Vallardi). Dall’autrice di Armocromia, una guida creativa da consultare ed esplorare per immergersi nel magico mondo dei colori e trarne ispirazione.

Domenica 18 dicembre ore 11:00

Teatro Bellini via Conte di Ruvo, 14

ALBERTO ANGELA

Alberto Angela presenta Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore, il suo nuovo libro edito da HarperCollins in collaborazione con Rai Libri. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Sarà possibile acquistare il libro anche presso il Teatro Bellini in occasione dell’evento.