laFeltrinelli, Niccolò Fabi mercoledì 7.

Breve promemoria dei prossimi eventi in programma a laFeltrinelli di Napoli, appuntamento con Niccolò Fabi mercoledì 7.

Segnaliamo inoltro che, purtroppo, l’incontro con Maurizio de Giovanni previsto il 12 dicembre è stato annullato.

lunedì 5 dicembre ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

SIMON&THE STARS

Astrologo amatissimo sul web e non solo, Simon & The Stars ci guida nel viaggio che ci attende per il nuovo anno, partendo dal suo nuovo libro Oroscopo 2023 (Rizzoli). Interviene Rossella Erra.

martedì 6 dicembre ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

UNA PICCOLA PACE

Una piccola pace (Feltrinelli), il nuovo romanzo di Mattia Signorini, trae ispirazione da una vicenda storica drammaticamente attuale: la Tregua di Natale del 1914, durante la quale i soldati lasciarono le trincee nemiche per festeggiare insieme nella terra di nessuno, riconoscendo gli uni agli altri la comune umanità. Con l’autore dialoga Lorenzo Marone. Conduce Annamaria Pianese. In collaborazione con l’Associazione I Colori della Poesia.

mercoledì 7 dicembre ore 18:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

NICCOLÒ FABI

Niccolò Fabi incontra il pubblico e firma copie del suo nuovo album Meno per meno in uscita il 2 dicembre. Ingresso libero con priorità per i possessori dell’album.

giovedì 8 dicembre ore 17:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

UN FANTASMAGORICO NATALE

Irma Ruggiero presenta a grandi e piccini il libro da lei scritto e illustrato Un fantasmagorico Natale (Mondadori).

martedì 13 dicembre ore 16:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

PEPPE BARRA E CONCHITA SANNINO

Straordinario interprete e cantante che continua a sperimentare e a sorprendere, nel libro Racconta Napoli (Laterza), Peppe Barra si lascia interrogare senza filtri da una firma del giornalismo d’inchiesta, Conchita Sannino.

Venerdì 16 dicembre ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

ROSSELLA MIGLIACCIO

Rossella Migliaccio presenta Colori. La guida completa (Vallardi). Dall’autrice di Armocromia, una guida creativa da consultare ed esplorare per immergersi nel magico mondo dei colori e trarne ispirazione.

Domenica 18 dicembre ore 11:00

Teatro Bellini via Conte di Ruvo, 14

ALBERTO ANGELA

Alberto Angela presenta Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore, il suo nuovo libro edito da HarperCollins in collaborazione con Rai Libri. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Sarà possibile acquistare il libro anche presso il Teatro Bellini in occasione dell’evento.