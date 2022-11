L’antro ed altre storie, presentazione del libro di Davide Tricarico lunedì 21 alla libreria Raffaello.

Si presenta lunedì 21 novembre 2022 alla Libreria Raffaello a Napoli “L’antro ed altre storie” di Davide Tricarico per Kairós Edizioni. Riflessioni sull’amore attraverso una raccolta di racconti

Una raccolta di racconti che attraversa la sottile linea di confine tra l’amore e il dolore, questo è “L’antro ed altre storie” di Davide Tricarico per Kairós Edizioni, che si presenta lunedì 21 novembre 2022 alle ore 18 a Napoli, alla Libreria Raffaello in via Michele Kerbaker 35. A chiacchierare con l’autore, dopo il saluto dell’editore Giovanni Musella, i giornalisti e scrittori Fiorella Franchini e Bruno Pezzella, accompagnati dalle letture di Francesco Gaudiosi.

L’amore è un sentimento indefinibile. Chi ne viene preso, per quanto ricco il suo vocabolario, non riuscirà mai a trovare parole per descriverlo, tutte gli sembreranno povere. È talmente intenso che può darti felicità mai raggiunte come dolori profondissimi.

UNO STRALCIO DELL’OPERA

Come un’onda, che non è formata da materia che permane, anche noi come tutto non siamo altro che un fluire di eventi. Processi che soltanto per un brevissimo tempo sono monotoni.

Ieri sera mi è capitato di vedere in televisione un uomo molto in là negli anni che accarezzava con delicatezza una donna, che non aveva più età perché non era più niente. Con la bocca aperta, gli occhi fissi in un punto immaginario, la pelle tesa come stirata da mille mani giaceva in un letto.

Immobile, svuotata, inutilmente viva. Lui le parlava mentre la imboccava.

Le raccontava della giornata, delle cose di tutti i giorni, incurante che lo sguardo di lei non mostrasse alcun segno di una minima partecipazione.

Lui ci credeva e di tanto in tanto per rivederla viva riandava a fatti passati, a teneri ricordi di episodi lontani ed uno in particolare gli ritornò in mente, quando si ritrovarono, come trasportati, all’ingresso di una spelonca…

L’AUTORE

Davide Tricarico è nato nel 1947 a Napoli dove esercita la professione di otorinolaringoiatra. La passione per la scrittura risale a quando si divertiva a fare un po’ di cronaca su un giornalino scolastico. Ha continuato al liceo entrando a far parte di una combriccola letteraria dove si tentavano scritture kerouacchiane, accompagnate da uno stile di vita altrettanto alternativo. Per quanto gli è dato sapere, nessuno dei personaggi di quel lontano passato ha proseguito quella via nella quale allora tanto si credeva. Ciascuno ha preferito un’attività meno romantica, forse, ma certamente più proficua. Tra il 2012 e il 2019 compone, per la rivista Scrivere.info una raccolta di dodici poesie. Nel 2014 ha pubblicato con Kairós il romanzo Bagnoli, … put your head on my shoulder.

Casa Editrice: Kairós

Autore: Davide Tricarico

Titolo: L’antro ed altre storie

Sottotitolo: L’altra faccia dell’amore

Collana: Narratori

Genere: Romanzo

Pagine: 74

Prezzo: 15,00

Formato: 15×21

Copertina: Brossura con alette

ISBN: 978-88-32297-77-5

Data di pubblicazione: Luglio 2022

KAIRÓS EDIZIONI

Via San Filippo, 24 – 80122 Napoli 081 19708743

email: kairosedizioni@virgilio.it – www.kairosedizioni.it