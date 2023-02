L’autrice Erlisiana Anzalone presenta il suo romanzo a Casa Sanremo Writers.

Quest’anno il Festival di Sanremo, famosa kermesse della canzone italiana, giunto alla sua 73esima edizione, sarà come sempre affiancato da Casa Sanremo. Un format questo, reale e virtuale che ospita artisti, cantanti, giornalisti, scrittori e tra le varie sezioni ci sarà anche “Casa Sanremo Writers”.

Un salotto culturale, una vetrina di spicco e imperdibile opportunità che da diversi anni vede sfilare numerosi autori e case editrici emergenti. Uno spazio dedicato alla cultura in cui si alternano presentazioni di libri, interviste, readings, caffè letterari e talk show.

Quest’anno a Casa Sanremo Writer, ci sarà anche la partecipazione dell’autrice partenopea Erlisiana Anzalone, ricercatrice del Cnr, donna vulcanica, passionale, incessante nelle attività e sognatrice nell’anima che si emoziona sempre davanti ad un tramonto costiero. Nella valigia per Sanremo, porta con sé il romanzo Il giocattolo ribelle,primo lavoro in qualità di scrittrice, edito da Turisa.

Questo pomeriggio martedi 7 febbraio alle ore 17 al Palafiori, sede di Casa Sanremo, parlerà del suo libro. Protagonista del suo romanzo è Mia. Si narra di una storia vera, di chi dal dolore trae forza per affrontare le proprie fragilità, le emozioni più intime, e con tenacia decide di andare per la sua strada con fierezza. La protagonista è vittima di un uomo che si prenderà gioco di lei, e di donne che le faranno vivere un incubo. Perché la chat, la rete , che sembrano essere una sorta di mondo parallelo, a volte possono essere davvero dannose. Quel mondo ‘virtuale’ dove transitano, si fermano e sostano personalità spesso ‘devianti’, soggetti disturbati, profili dalla personalità narcisista. L’inganno è propro lì, dietro il tasto “Invio”. Vicisittudini, vessazioni psicologiche che mettono a dura prova Mia, ma che inaspettatamente si troverà a scoprire e combattere il suo lato più vulnerabile e ricominciare. Grande attesta per questa presentazione perché Sanremo è Sanremo!

Sabrina Ciani