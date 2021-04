L’era della suscettibilità: il pamphlet del momento presentato dalla libreria Iocisto con l’autrice Guia Soncini.

Martedì 6 aprile alle ore 18 in diretta sulla pagina Facebook di Iocisto si presenta il saggio più citato delle ultime settimane con l’autrice Guia Soncini

Cancel culture, trigger warning, safe space, micro-aggressioni: sono solo una parte del nuovo lessico dell’era della suscettibilità in cui Guia Soncini, giornalista e scrittrice, ci guida nel suo recentissimo saggio.

Il volume, citato da molti intellettuali e opinionisti, e oggetto di attenzione anche di noti talk show televisivi, propone, attraverso lo stile di scrittura assolutamente originale della sua autrice, uno spaccato su alcuni fenomeni della cultura di massa, statunitense ed europea, riconducendoli ad una comune matrice di fondo rappresentata dalla suscettibilità diffusa, evoluzione dell’offesa personale e dello sdegno collettivo. Tra casi esemplari, digressioni ironiche, aneddoti divertenti e incredibili paradossi, il libro di Guia Soncini si propone come un testo di base per riuscire a riconoscere (e, se volte, a evitare!) fenomeni sociali e collettivi che caratterizzano la discussione pubblica, e che spesso nascono nell’ambito dei social network.

Il saggio sarà presentato, in modalità online, martedì 6 aprile alle ore 18, in diretta Facebook, all’interno del ciclo di presentazioni a distanza promosso da Iocisto, la libreria sociale aperta da cittadini nel 2014.

Ne discuteranno con l’autrice i soci di Iocisto Viviana Calabria, giornalista e editor, e Francesco Marrazzo, sociologo.

L’autrice.

Guia Soncini ha scritto per riviste, quotidiani, radio, tv, cinema. Il suo primo libro è Elementi di capitalismo amoroso (2008). Nel 2012 il suo Come salvarsi il girovita è stato uno dei primi e-book self-published ad arrivare al primo posto nella classifica di vendite di Amazon. Nel 2013, con I mariti delle altre, ha vinto il Premio Forte dei Marmi per la satira. Nel 2015 ha pubblicato Qualunque cosa significhi amore e La repubblica dei cuochi. È autrice della rubrica quotidiana de Linkiesta.it L’avvelenata.

Il libro.

L’era della suscettibilità, pubblicato a inizio marzo, è uno dei 20 saggi più venduti in Italia nelle ultime settimane (fonte: GFK – La Lettura. Corriere della Sera). Il volume è disponibile presso la libreria Iocisto, aperta dal lunedì e sabato anche in zona rossa, e può essere ordinato telefonicamente (0815780421, consegna gratuita in tutta la città di Napoli).