Liberi di scegliere, il giudice Roberto Di Bella presenta il suo libro a Torre Annunziata sabato 7.

Il giudice Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, sarà ospite di Biesse, Associazione culturale bene sociale, a Torre Annunziata, sabato 7 maggio, ore 09.45. L’evento, organizzato in collaborazione con la libreria Libertà, si svolgerà presso il liceo dell’arte e della comunicazione Giorgio De Chirico, in via Vittorio Veneto 514. Oggetto dell’incontro sarà il libro “Liberi di scegliere” in cui il giudice racconta la sua esperienza e i tentativi di allontanare i minori dalle famiglie ‘ndraghetiste per slegarli da un contesto compromesso..

Si tratta di una testimonianza di legalità e di impegno civile che nella scuola trova una destinazione e un senso nuovo. Alla presentazione, aperta ai cittadini e alle cittadine di Torre Annunziata, parteciperanno Felicio Izzo, preside del liceo dell’arte e della comunicazione Giorgio De Chirico e Bruna Siviglia, presidente nazionale Biesse. Perfomance a cura dell’attore Domenico Cuomo.

Sempre grazie a Biesse, in collaborazione con l’Associazione Eleonora Pimentel, il giudice sarà ospite venerdi 06 maggio presso l’Istituto italiano degli studi filosofici di Napoli, in via Monte di Dio 14, alle ore 17.00. Tra gli altri interverranno l’on. Luisa Bossa e Maurizio Vallone, direttore nazione DIA.

“Crediamo che l’impegno e la caparbietà di Di Bella siano uno stimolo, un seme da trasferire ai ragazzi e in generale ai piu giovani. Abbiamo un forte bisogno di esempi concreti di incisività e testardaggine positiva e il giudice Di Bella è d’ispirazione per tutti noi” affermano da Biesse.