Libreria The Spark Mondadori, gli appuntamenti della settimana.

In attesa che riprendano a pieno regime presentazioni e eventi per l’autunno, The Spark Mondadori ospita venerdì 24 settembre alle 18 Luigi Formola e Antonio Caputo, autori della gustosissima graphic novel “Auf Wiedersehen, Pulcinella!” (Shockdom). Modera l’incontro Alfredo Crispo (@iltiziochelegge)

Sabato 25 Settembre, dalle ore 11, il laboratorio di fumetto per bambini “Divertiamoci con imbattibile” intratterrà i giovani lettori e contestualmente presenterà il volume di Pascal Jousselin “Imbattibile. Il vero supereroe del fumetto” (Comicon Edizioni). L’evento sarà patrocinato dalla Regione Campania.

Gli eventi si terranno nella sede della libreria The Spark Mondadori in piazza Bovio 33 e saranno contingentati come da normative vigenti anti Covid-19. Ricordiamo inoltre che per accedervi sarà necessario esibire il Green Pass.