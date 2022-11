Librerie Feltrinelli, gli appuntamenti della prossima settimana.

I prossimi eventi in programma a laFeltrinelli di Napoli.

domenica 13 ore 11:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

Gioca con HABA

Un modo speciale per unire divertimento e apprendimento: vieni a trovarci per provare i giochi da tavolo Haba per i più piccoli. Facili, veloci e divertenti! Dai 3 agli 8 anni.

domenica 13 ore 16:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

Benedetta Rossi

La food blogger più amata dagli italiani firma copie del suo nuovo libro Benvenuti in casa mia! (Mondadori Electa).

martedì 15 ore 11:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

Storie dal Mann

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli approda in libreria con la guida letteraria Storie dal Mann. Il capolavori si raccontano (Valtrend Editore), a cura di Alessandro Luciano.

mercoledì 16 ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

Antonio Dikele Distefano

Scrittore, sceneggiatore e regista, Antonio Dikele Distefano ha saputo dare voce alla seconda generazione di neri italiani nel nostro Paese. Oggi lo incontriamo in occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo Qua è rimasto autunno (Rizzoli).

giovedì 17 ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

Awen. Lo scontro

Presentazione del libro Awen. Lo scontro (Marlin Editore) di Monica Zunica, il secondo capitolo della trilogia fantasy sul potere di cambiare il proprio destino. Con l’autrice intervengono Giovanni Chianelli e Maurizio Ponticello.

venerdì 18 ore 17:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

Pera Toons

Pera Toons firma copie di Ridi a creepypelle (Tunuè).

venerdì 18 ore 18:00

laFeltrinelli piazza Garibaldi

Sepúlveda in napoletano

O cunto d’ ‘a gavina e d’ ‘o gatto ca ’a mparaie a vvulà’, è il titolo della versione in lingua napoletana dell’intramontabile favola di Luis Sepúlveda, a cura di Claudio Pennino, con le illustrazioni di Federica Ferri (Langella Edizioni). Intervengono Pietro Treccagnoli e Marco Ottaiano. Letture di Gianfranco Gallo.

sabato 19 ore 11:30

laFeltrinelli piazza Garibaldi

Sabato all’opera

Riprende la fortunata rassegna a cura di Eduardo Savarese con un appuntamento dedicato al Don Carlo di Giuseppe Verdi.

sabato 19 ore 15:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

Nuvolette all’orizzonte 2022

Premiazione dei vincitori della quinta edizione del concorso ideato da Prima Effe, in collaborazione con BAO Publishing, sul tema Una storia di avventura e amicizia e presentazione dell’antologia.