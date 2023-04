Librerie Feltrinelli, i prossimi appuntamenti in programma.

Venerdì 14 aprile ore 18:00

Goethe-Institut vico S. M. Cappella Vecchia 31

RASSEGNA SULL’OPERA

La rassegna sull’opera a cura di Eduardo Savarese continua al Goethe-Institut di Napoli con un nuovo appuntamento su La Valchiria, opera in tre atti di Richard Wagner.

Lunedì 17 aprile ore 18:00

laFeltrinelli Via dei Greci, 70/76

BOOKCLUB – 100 CLASSICI DI NUOVA GENERAZIONE

“Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire.”

(Italo Calvino)

Quali sono le opere letterarie della nostra epoca che – scommettiamo – sono destinate a diventare classici di una nuova generazione?

Ne parliamo nel nostro nuovo gruppo di lettura a cura del booktraveller Emanuele Bosso. Partecipa al bookclub e racconta qual è il tuo classico di nuova generazione. In questa occasione sceglieremo insieme anche il libro da leggere per il prossimo appuntamento, che si terrà giovedì 11 maggio.

mercoledì 19 aprile ore 18:00

FOQUS via Portacarrese a Montcalvario 69, Napoli

ANDREA SANNINO PRESENTA IL NUOVO ALBUM

Andrea Sannino presenta in anteprima “Mosaico”, la prima parte del suo nuovo album. Ricordi, viaggi, amore, storie di vita, e momenti poetici intensi, con il contributo di Franco Ricciardi, Gigi Finizio, Clementino e Mario Biondi. Interviene Federico Vacalebre. Sarà possibile acquistare il cd in presentazione anche presso Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli in occasione dell’evento.

mercoledì 19 aprile ore 18:00

laFeltrinelli Piazza Garibaldi, Napoli

FINE DI UN MATRIMONIO

“Fine di un matrimonio” (Marsilio) di Mavie Da Ponte è un romanzo malinconico e buffo, pieno di tenerezza e di sorpresa. La protagonista è una donna che si piega e si spezza, e non fa niente: essere interi non è il punto, il punto è provare a essere felici. Con l’autrice interviene Pier Luigi Razzano.

giovedì 20 aprile ore 18:00

laFeltrinelli Via dei Greci, 70/76, Napoli

IL SENSO DELLE COSE

Presentazione del libro “Il senso delle cose” (Rogiosi) di Nunzia Mazzei. Un romanzo sulla forza delle donne e sulla loro capacità di sapersi risollevare.

sabato 22 aprile ore 18:30

FOQUS via Portacarrese a Montecalvario 69, Napoli

BAUSTELLE

I Baustelle presentano il nuovo album “Elvis”, in uscita il 14 aprile. Interviene Francesco Raiola.

Acquista l’album presso laFeltrinelli di piazza Garibaldi (o presso FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli il giorno dell’evento) e ritira il pass* che dà accesso prioritario.

*1 pass per ogni album acquistato, fino a esaurimento.

Segnaliamo inoltre l’appuntamento a laFeltrinelli point di Pomigliano d’Arco in via Roma 281 giovedì 20 aprile alle ore 18:30 con Alessandro Daniele, in occasione della presentazione del suo libro “Pino Daniele. Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce” (RaiLibri). Interviene Luigi Morra.

