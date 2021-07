Libri, gli appuntamemti della settimana alla The Spark Mondadori.

Questa settimana gli incontri e le presentazioni in The Spark Mondadori iniziano lunedì 5 alle 18 con la presentazione di Innovazione, Impresa e Nuove Generazioni nell’Europa 4.0 (Livingston) a cura di Roberto Giuliani e Paolo Carotenuto. Introduce e modera Nazareno Barone, sociologo, regista e scrittore. Con interventi di Mario Raffa, Direttivo PNI (Premio Nazionale per l’innovazione), Roberto Giuliani (Presidente Prospettiva Europea e curatore del volume) e Paolo Carotenuto, direttore di Rivista Europalab.

Martedì 6 alle 18 è la volta di Michelangelo Raccio, che presenta “Management ed economia dell’ambiente per lo sviluppo sostenibile” (MR Editori). Intervengono Eleonora Belfiore, storico dell’arte e giornalista, Antonio Di Maro, architetto (neuroarchitettura e architettura sostenibile), Antonio Vitale, medico ortopedico. Modera Pietro Pizzolla, giornalista, direttore di Gazzetta di Napoli.

Mercoledì 7 alle 18 presentazione e disegna copie dello scrittore Diego Lama per “Tutti si muore soli” (Mondadori). Interverrà la giornalista Mirella Armiero (Corriere del Mezzogiorno).

Giovedì 8 alle 18 presentazione di Fortunato (Ronzani) di Bruno La Rosa. Intervengono Guido De Maio (avvocato) e Leandro Del Gaudio (Il Mattino).

Venerdì 9 alle 18 “Care compagne e cari compagni” (Strisciarossa) Tredici racconti, tredici storie di militanti del Partito Comunista Italiano. Prefazione di Livia Turco con vignette di Ellekappa e Sergio Staino. Presenta Paolo Esposito Mocerino (CPF PRC Napoli), Intervengono Guido Sannino, Antimo Caro Esposito (redazione rivista “Su La Testa”), Giuseppe Caccavale (CPF PRC Napoli), Rosario Marra (segretario provinciale PRC Napoli), Giovanni Russo Spena (Direzione Nazionale PRC). Conclude Elena Coccia, consigliera comunale e metropolitana.

Gli eventi saranno contingentati e si terranno osservando le norme in materia di prevenzione del Covid 19.