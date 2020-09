Libri In-Chiostro, per 4 weekend da giovedì 3 a San Domenico Maggiore.

Parte questo pomeriggio la rassegna letteraria In-Chiostro al Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore.

L’evento è organizzato dall’Associazione Campana Editori e dalle case editrici Homo Scrivens, In-Knot e Valtrend.

Per 4 weekend al Chiostro di San Domenico verranno presentati titoli suddivisi per genere, ciascuno contrassegnato da un colore, si comincia con il blu, per proseguire con il rosso, il giallo (senape) ed il verde.

Lo scopo della rassegna, che ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, è quello di avvicinare i lettori alla letteratura delle case editrici indipendenti.

Mara Iovene e Mario Marotta della Valtrend editore affermano: «La forza dell’editoria indipendente è la diversità, espressa nella ricerca di forme e strutture peculiari che tramandano e mantengono vive tradizioni altrimenti destinate all’oblio. L’editoria è purtroppo uno dei settori maggiormente penalizzati dal lockdown che tutt’oggi sta pagando un prezzo altissimo: fiere, festival ed eventi, che per la maggior parte si svolgono al chiuso, sono stati annullati ed ora c’è l’urgenza di rimettersi in piedi. Ringraziamo l’assessorato alla Cultura del Comune di Napoli per la sensibilità dimostrata».

● 3 – 6 settembre in-Chiostro Blu

(Narrativa, Attualità, Poesia, Narrativa per ragazzi)

● 10 – 13 settembre in-Chiostro Rosso

(Noir, Gialli, Storia, Filosofia, Archeologia)

● 17 – 19 settembre in-Chiostro Giallo Senape

(La cucina… declinata in tutte le salse, Salute, Poesia, Saggistica)

● 25 – 26 settembre in-Chiostro Verde

(Arte, Fumetti, Fantasy, Turismo, Cultura napoletana, Tecnologie)

Editori coinvolti

Alt! Comics – Colonnese & Friends – D’Amico – Di Girolamo – Diogene – Homo Scrivens – inKnot – Io ci sto – Milena – Polidoro – Rogiosi – Terra Somnia – Valtrend.

Autori coinvolti

Cosimo Alberti – Enza Alfano – Leo Annunziata – Giovanni Balzano – Esther Basile – Davide Cacace – Rossella Cappabianca – Gianluca Calvino – Brunella Caputo – Paquito Catanzaro – Samuele Ciambriello – Christian Coduto – Stefano Cortese – Roberto D’Alessandro – Maurizio de Giovanni – Franco De Luca – Aldo Di Mauro – Anita Dragonetti – Maria Concetta Dragonetto – Claudio Finelli – Al Gallo – Massimo Galluppi – Mariagrazia Giuliani – Michelle Grillo – Pino Imperatore – Mariaelena Lazzaro – Kitty Magliocca – Paolo Miggiano – Anna Maria Montesano – Mauro Oropallo – Vincenzo Patella – Marco Perillo – Giuseppe Petrarca – Francesco Pinto – Vincenzo Restivo – Domenico Scafoglio – Elio Serino – Serena Venditto – Mario Volpe.

PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 3 settembre

• ore 18,30 Inaugurazione della rassegna, presentazione del programma e invito degli organizzatori delle 2 fiere napoletane Napoli Città Libro e Ricomincio dai Libri

• ore 20 Il merito del mezzo di Franco De Luca – Rogiosi

Venerdì 4 settembre

• ore 18 Prometeo è un ladro e dorme di Claudio Finelli – inKnot

• ore 19 Il tempo che resta di Michelle Grillo – Polidoro

• ore 20 Notte nera di Giuseppe Petrarca – Homo Scrivens

Sabato 5 settembre

• ore 18 Senza Permesso di Vincenzo Patella – inKnot

• ore 19 Staffetta antologica a cura di Enza Alfano

• ore 20 L’altro casalese di Paolo Miggiano – Di Girolamo

Domenica 6 settembre

• ore 17 Maregrigio di Vincenzo Restivo – Milena edizioni

• ore 18 Il tempo fermo AA.VV – Rogiosi

• ore 19 Manzoni è morto di Stefano Cortese – Homo Scrivens

Giovedì 10 settembre

• ore 18 Napùl di Marco Perillo – Polidoro

• ore 19 Parole dalla quarantena di Leo Annunziata – Diogene

• ore 20 Lo sguardo dell’altro di Giovanni Balzano – Diogene

Venerdì 11 settembre

• ore 18 NA K14314. Le strade della Méhari di Giancarlo Siani di Paolo Miggiano – Polidoro

• ore 19 La signorina di Aldo Di Mauro – Valtrend

• ore 20 L’uomo che salvò la bellezza di Francesco Pinto – Harper & Collins

Sabato 12 settembre

• ore 17 Le indagini del detective Mercicalli di Mauro Oropallo inKnot

• ore 18 Il caso Epstein di Massimo Galluppi – Colonnese and friends

• ore 19 Se questo è un valzer di Gianluca Calvino; P.T. Perdita di tempo di Al Gallo – Homo Scrivens

• ore 20 China Prosit di Mario Volpe – Diogene

Domenica 13 settembre

• ore 18 Ping pong storico-letterario con Mariagrazia Giuliani, Kitty Magliocca e Stefano Cortese – Valtrend

• ore 19 Michele ‘o Pazzo lazzaro e giacobino di Domenico Scafoglio – D’Amico

• ore 20 Quarantella di Davide Cacace – Diogene

Giovedì 17 settembre

• ore 18 Marco è nato in un giorno di pioggia di Mariaelena Lazzaro – Diogene

• ore 19 Carcere, idee, proposte e riflessioni di Samuele Ciambriello – Rogiosi

• ore 20 Famiglie resilienti di Rossella Cappabianca – Diogene

Venerdì 18 settembre

• ore 18 Alla luce del sole di Elio Serino – Homo Scrivens

• ore 19 Istanze poetiche di Alessia Guerriero e Paolo Miggiano – Terra Somnia

• ore 20 Allah, San Gennaro e i tre kamikaze di Pino Imperatore – Mondadori

Sabato 19 settembre

• ore 17 Focus sull’ArcheoCucina con l’editore, Anna Abbate e Giuseppe Bagno – Valtrend

• ore 18 Dell’acqua e dell’amore di Brunella Caputo e Della terra e dell’amore di MC Dragonetto –

Homo scrivens

• ore 19 Massaggio evolutivo di Anita Dragonetti – Valtrend

• ore 20 Ali spezzate. Annalisa Durante, morire a Forcella a 14 anni di Paolo Miggiano – Di Girolamo

Venerdì 25 settembre

• ore 17 L’ultima mano di burraco di Serena Venditto – Mondadori

• ore 18 Madama Bovary single e felice di Anna Maria Montesano; Due di picche di Paquito Catanzaro – Homo Scrivens

• ore 19 BGF-Bathroom Girls Fighters, AA.VV – Alt Edizioni

• ore 20 Ma perché non te ne vai? di Christian Coduto – Milena

Sabato 26 settembre

• ore 17 Preziose tessitrici di parole di Esther Basile – Homo Scrivens

• ore 18 Il trasloco del Vesuvio Roberto D’Alessandro – inKnot

• ore 19 Sulle rotte della Tammurriata di Cosimo Alberti – Valtrend

• ore 20 Incontro con Maurizio de Giovanni – Einaudi

L’evento si svolge all’aperto nel rispetto delle norme anticovid: all’ingresso sarà rilevata la temperatura e saranno registrati i dati di contatto dei partecipanti, inoltre è obbligatorio il distanziamento e indossare la mascherina.