Linea Rossa – Girotondi di Anime, presentazione del progetto lunedì 19 a San Domenico Maggiore.

Una collana editoriale interamente dedicata al teatro contemporaneo. Lunedì 19 dicembre alle ore 10.00 nella Sala del Capitolo del Complesso di San Domenico Maggiore Edizioni MEA presenta il progetto Linea rossa – Girotondi di anime, curato da Antonio De Rosa in collaborazione con il teatro Avanposto Numero Zero. Alla conferenza prenderanno parte Mariano D’Amora, direttore scientifico della collana, l’editrice Geltrude Vollaro, il giornalista e autore Tonino Scala, affiancati da Franco Simeri, conduttore di Radio Marte, l’editore Antonio Esposito e lo stesso curatore Antonio De Rosa. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Napoli e il contributo di VM Service.

Dopo la conferenza partirà una performance non-stop per gli appassionati di teatro, in cui attori e autori interpreteranno brani scelti dei testi contenuti nella collana. In calce è riportato il calendario completo della giornata.

«Perché una collana editoriale sul teatro? – si domanda il professor Mariano D’Amora – Perché si preservi la memoria del nostro passato ma ancor più del nostro presente. Perché la scena torni a raccontare di noi, perché non si disperda il senso della storia, dell’essere cittadini, dell’essere uomini in un mondo che sfugge alla nostra comprensione. Restituire, insomma, alla scena la funziona catartica di specchio critico del nostro essere in terra. Questo è il criterio adottato nello scegliere i pochi magnifici autori che compongono questa collana editoriale. Creature dotate di una visione. Ambasciatori di un comune sentire, interpreti acuti e intransigenti delle nostre paure ma anche delle nostre gioie. Del nostro coraggio ma anche delle nostre viltà. Delle nostre fughe, ma anche dei nostri ritorni. Di quel magma misterioso e insondabile che chiamiamo vita».

«Non è questo un atto con il quale cambiamo o cambieremo il mondo dell’arte o dello spettacolo – afferma il curatore Antonio De Rosa – ma lanciamo una goccia di bellezza, questo è certo, nel mare dell’inerzia chiamata bruttura, vanità come tutto ciò che intorno spinge. Vogliamo fermamente che i colori dell’anima viva dell’anagramma attore/teatro restino a dar luce, e non esser orme, ma tracce indelebili su tavole».

PROGRAMMA

Ore 11.00: Alfonso Liguori

Una breve vacanza – Due sorelle e mezza – Enrico solo

Letture: Alfonso Liguori.

Ore 12.00: Manlio Santanelli

La solitudine si deve fuggire – Una domanda di desiderio – Un gioco di pazienza.

Letture: Federica Aiello.

Ore 12.30: Roberto Azzurro – Paolo Coletta

Stoffa q.b. – Il giardino delle delizie – Scomparire a Tamatave

Letture: Roberto Azzurro, Paolo Coletta.

Ore 13.00: Antonio Sinagra – Raffaele Esposito – Elvio Porta – Giuseppe Rocca

Sona, sona – Delizie e misteri napoletani – L’opera d’e muort’e famme –

Offertorio segreto

Letture: Lalla Esposito, Lello Giulivo, Massimo Masiello, Carlo Di Maio, Raffaele Esposito.

Ore 14.00: Carmine Borrino

Trilogia del bene immobile

Letture: Carmine Borrino.

Ore 15.00: Egidio Carbone Lucifero

Vito Carnale – Lucifero e la Signora – La bufaliera

Letture: Loretta Palo- Egidio Carbone Lucifero.

Ore 16.30: Fortunato Calvino

Cuore nero – La Resistenza negata – Vita breve delle farfalle

Letture: Carlo Di Maio- Mirko Ciccariello- Francesco Barra.

Ore 17.00: Roberto Del Gaudio

Il nobile guardaporte – La famiglia Spaventa – Terra ‘e nisciuno

Letture: Roberto Del Gaudio, Antonio De Rosa.

Ore 17.30: Igor Esposito

L’Orlando saltato – El delantero assassino – La vita dipinta

Letture: Igor Esposito.