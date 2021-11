Lo scugnizzo dei Quartieri, librio biografico + cd antologico (con inediti) di Antonello Rondi.

E’ appena uscito il libro “ Lo scugnizzo dei Quartieri “, la prima biografia di Antonello Rondi, famoso interprete della Canzone Classica napoletana, dalla voce chiara e potente, noto in tutto il mondo.

Il libro è scritto da Antonio Romano, giornalista, scrittore ed Editore radiofonico, a cura di Edizioni Mea per la collana “I volti di Napoli”.

Al libro è allegato un CD contenente i più famosi “cavalli di battaglia“ dell’artista e tre bellissimi inediti, arrangiato da Gianfranco Caliendo, ex voce del Giardino dei Semplici, la cui title track è “ ‘E guagliune d’’e Quartiere “, brano scritto dallo stesso Caliendo e Flora Contento.



Per l’occasione Antonello Rondi attende i suoi fan mercoledì 24 novembre, alle ore 20:45, al Teatro Troisi di Fuorigrotta (Napoli), per un concerto che si preannuncia irripetibile, accompagnato dal vivo da cinque orchestrali e con alcuni ospiti speciali che vorranno omaggiare il cantante e il suo pubblico.



Per informazioni e prenotazioni:

Tel. 08119577330

WhatsApp 3450323159