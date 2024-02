L’ultima città gentile, presentazione del libro di Giovanni Scipioni mercoledì 14 al Museo Filangieri

Un luogo di eccezione della città di Napoli, il 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨 𝐅𝐢𝐥𝐚𝐧𝐠𝐢𝐞𝐫𝐢, accoglie i racconti della 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐆𝐨𝐝𝐛𝐨𝐫𝐠, “l’ultima città gentile”, lontana anni luce dalla Terra dove manca la cattiveria e la sofferenza e gli abitanti sono di clorofilla.

Città nata dalla fantasia di Giovanni Scipioni che fa da sfondo al 𝐭𝐡𝐫𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐟𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨 𝑳’𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎𝒂 𝒄𝒊𝒕𝒕𝒂̀ 𝒈𝒆𝒏𝒕𝒊𝒍𝒆.

L’ultima città gentile dice lo scrittore Marco De Franchi è “un viaggio impastato con un sogno. Un 𝐯𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐞𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐨, 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐢𝐜𝐨, 𝐢𝐦𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐦𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢. Un giallo fantascientifico e allegorico assolutamente originale e sorprendente”.

Ne parleremo negli splendidi spazi del Museo civico Gaetano Filangieri, nel quattrocentesco palazzo Como in via Duomo 288 a Napoli, Mercoledì 14 Febbraio alle 17:45. Insieme con l’autore 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐒𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨𝐧𝐢, la giornalista e scrittrice 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐞𝐫𝐯𝐚𝐬𝐢𝐨, la scrittrice 𝐒𝐞𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐭𝐨. Letture dell’attore 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐓𝐨𝐫𝐢𝐧𝐨. Saluti iniziali del Direttore del Museo, 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐉𝐨𝐫𝐢𝐨.

𝐈𝐋 𝐋𝐈𝐁𝐑𝐎

La Terra è stata devastata da un virus, e solo grazie a un gruppo di scienziati è nata Godborg, città lontana anni luce, in cui gli esseri viventi sono modellati partendo dall’essenza delle piante. È un luogo che non conosce la cattiveria, il dolore, dove tutti sono gentili, non hanno ricordi; almeno, dovrebbe essere così.

Quando però alcuni abitanti spariscono, si suicidano o sono uccisi, sarà Alexander, commissario di Godborg e unico essere umano, a dover indagare.

Fra pittori che dipingono sull’acqua, grilli portafortuna, stanze segrete e altre bizzarrie, L’ultima città gentile è un thriller di rara forza e delicatezza, che con uno stile originalissimo racconta le follie e le debolezze degli esseri umani.

𝐋’𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐄

Giovanni Scipioni, romano, è giornalista professionista, ha lavorato per trent’anni alla Repubblica come capo dell’economia e poi come direttore dell’inserto settimanale 𝐼 𝑉𝑖𝑎𝑔𝑔𝑖 𝑑𝑖 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎. Ha pubblicato 𝐿𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑜 (Marietti) e 𝐵𝑜𝑛𝑑, 𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 𝐵𝑜𝑛𝑑 (Mimesis) ed è autore di due corti cinematografici: 𝑇𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚, premio della giuria al festival di Fano e 𝐿𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑎̀, presentato al Festival di Venezia.

INFORMAZIONI:

Il volume è acquistabile in tutte le librerie, gli store online (Amazon, IBS…) e sul sito della casa editrice a questo link:

https://www.homoscrivens.it/product-page/l-ultima-citt%C3%A0-gentile-di-giovanni-scipioni