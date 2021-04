Marisa Laurito presenta la sua autobiografia “Una vita scapricciata” (Rizzoli) Venerdì 23 in diretta sulla pagina Facebook laFeltrinelli librerie.

Venerdì 23 Aprile, alle ore 18.30, in diretta streaming sulla pagina Facebook de laFeltrinelli Librerie, Marisa Laurito presenta Una vita scapricciata (Rizzoli), l’autobiografia scintillante di un’artista che ha vissuto molte vite. Interviene Domenico De Masi.

Sarà possibile seguire la diretta a questo link:

https://www.facebook.com/laFeltrinelli.it/

Il cielo primaverile di Napoli è carico di stelle, mentre da una finestra del centro storico qualcuno intona la romanza di Puccini Vincerò. È sotto questo segno che viene al mondo Marisa Laurito, protagonista poliedrica ed esuberante di oltre mezzo secolo dello spettacolo e del costume italiani.

In Una vita scapricciata si racconta per la prima volta con voce squillante e autentica (pare quasi di sentire la sua inconfondibile r moscia) e con l’ironia che la contraddistingue. A formarle il carattere è Napoli, la città in cui tutto avviene in strada, dove ci si incontra, si grida, si ride, si mangia, si rappezzano i dolori. Marisa diventa così un’anima generosa e riconoscente e, infatti, in questo libro, per parlare di sé, in realtà non fa che evocare le persone e le occasioni che l’hanno ispirata, accompagnata, aiutata nel suo percorso artistico e umano: dall’amica Marina con cui affrontò i primi provini a Cinecittà (con tanto di molestie “d’uso” a cui seppe reagire con personalità) al grandissimo Eduardo, il Direttore, dal viso rosa come la camicia, per il tanto cerone messo negli anni che non andava più via.

Per ciascuno Marisa dipinge un ritratto di spessore arricchito con preziosi aneddoti, dagli episodi vissuti da squattrinata a Roma a un irresistibile déjeuner a casa Agnelli. Ci sono poi tutti, nessuno escluso, i compagni di quella geniale avventura corale che si sviluppò attorno a Renzo Arbore, che «ha spalancato una porticina nel mio cervello» e «mi ha insegnato a lanciarmi nel meraviglioso cielo dell’improvvisazione». Un sodalizio importantissimo, come quello con il migliore amico Luciano De Crescenzo, con cui Marisa parla ancora oggi all’ombra del Vesuvio, il vulcano fumante che da millenni insegna ai napoletani a ridimensionare gli affanni, a godere attimo dopo attimo e a rinascere ridendo.

Marisa Laurito è nata a Napoli nel 1951, è attrice, cantante, conduttrice televisiva e visual artist. Ha studiato con Eduardo e iniziato a recitare in teatro da giovanissima. È stata interprete di una ventina di film. La grande fama le arriva dalla tv, quando negli anni ’80 entra nel cast di Quelli della notte di Renzo Arbore. Da allora prosegue una brillante carriera di conduttrice e showgirl che la vede passare da trasmissioni come Fantastico e Domenica In. Nel 1989 porta a Sanremo la canzone Il babà è una cosa seria. Dagli anni 2000 si dedica prevalentemente al teatro.