Matassine, il romanzo d’esordio di Simona Bisconti, presentazione domenica 11 alla libreria Amodio.

Domenica, 11 dicembre 2022, alle ore 10,30, nella magica location della libreria Amodio, a Port’alba (NA), nata nel 1925, ci sarà la presentazione di “Matassine”, un lavoro teatrale della scrittrice Simona Bisconti. Il percorso vede coinvolta la collana “Skenè” di teatro, nata nel mese di novembre e curata dalla regista/presidente dell’Accademia di teatro Forteresse: Anna Romano (Belgio).

La collana “Skenè” rappresenta un’ ulteriore conquista per la casa editrice fondata da Selvaggio Maria Pia, che ha all’attivo un numeroso bagaglio editoriale sia nazionale, che internazionale.

L’opera “Matassine”, edita da 2000diciassette edizioni, ha già ricevuto il Premio Critica Letteraria 2021 Pontedicarta. Carlo Avvisati, giornalista ed esperto storico dei siti di Ercolano e Pompei, insieme a Roberta Di Pascazio hanno curato la prefazione e la presentazione del testo. «Un lavoro di scarnificazione dei legami familiari e delle coscienze, che sottolinea quanto, all’ultimo, sia forte il legame affettivo e di sangue tra le protagoniste.

L’autrice propone un testo che potrebbe essere un saggio introspettivo, lungo l’intero percorso scritto/recitativo, con un lavoro di fioretto che, quasi come l’ago delle due sorelle sarte, ricama momenti drammatici o esilaranti, come succede negli appiccichi, nelle risposte ficcanti e pepate che si susseguono senza un attimo di sosta lungo il dipanarsi del lavoro.» Così Carlo Avvisati (giornalista e scrittore), racconta l’opera: Matassine.

L’autrice, Simona Bisconti, è napoletana. Dopo gli studi di Psicologia Clinica e di Comunità, si forma al teatro fisico della Performing Arts University di Torino, diretta da Philip Radice. Fanno seguito approfondimenti su: teatro di figura, di maschera, teatro ragazzi, clowning, burlesque, commedia dell’arte e scrittura comica. Catturata dal teatro di prosa, prosegue la sua formazione con Paolo Antonio Simioni, con il quale perfeziona il metodo di scrittura e interpretazione drammatica. Il suo primo testo: “Matassine”, riceve il Premio Critica Letteraria per “il talento narrativo e letterario”.

Doppia uscita, a breve, sia come “messa in scena”, che come produzione letteraria. Modera l’incontro il giornalista e critico teatrale Giuseppe (Peppe) Giorgio. Significativa sarà la presenza dell’attrice/direttore artistico Veronica Mazza.