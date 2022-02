Memorie di un capellone, Gianfranco Caliendo (ex Il Giardino dei Sempolici) presenta il suo librro a iocisto sabato 5.

Dal 1974 al 2012 Gianfranco Caliendo è stato iconico frontman, voce solista, chitarrista e autore de Il Giardino dei Semplici, gruppo pop prodotto da due grandi firme della musica italiana, Totò Savio e Giancarlo Bigazzi, anche membri degli Squallor.

Con 14 album, oltre 2.000 concerti e 4 milioni di copie vendute, la band ha mescolato la melodia italiana con molteplici influenze musicali e accompagnato generazioni di ascoltatori e di fan con hits come M’innamorai; Tu, ca nun chiagne; Vai; Miele; Concerto in La Minore; Silvie; …E amiamoci. Unendo passione, sincerità e ironia, Caliendo non solo racconta la sua storia di musicista e la sua carriera nel GDS, ma anche l’ambiente musicale italiano e le contraddizioni dell’industria discografica. Dalla Napoli dei primi anni Settanta fino al successo mondiale di Turuturu, interpretato dalla figlia Giada, dall’incontro con Pino Daniele alle più recenti avventure discografiche, Memorie di un Capellone è un’autobiografia costellata di aneddoti mai rivelati prima e guidata, come la vita del suo autore, da un profondo amore per la musica in ogni sua forma.

Il libro con prefazione di Giorgio Verdelli verrà presentato alla libreria IoCiSto sabato 5 febbraio alle 18.00