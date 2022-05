Mi prendo la città, presentazione del libro di Gino Giaculli sabato 28 al Gran Caffè Gambrinus.

Sabato 28 maggio, alle 11:00, si terrà la prima presentazione del nuovo libro di Gino Giaculli Mi prendo la città edito da Homo Scrivens (per la collana Direzioni immaginarie). Set dell’evento lo storico Gran Caffè Gambrinus di Napoli (via Chiaia, 1/2).

Insieme all’autore intervengono: l’editore Aldo Putignano; gli scrittori Vincenza Alfano e Francesco Pinto. Modera il giornalista Guido Pocobelli Ragosta.

Letture a cura dell’attore Patrizio Rispo.

Il libro

Ultime notizie: a Napoli la camorra ha risolto l’emergenza traffico con una pazzesca operazione nelle viscere della città. Ma in superficie sta per partire un gigantesco maquillage, una trasformazione impensabile in dispregio di tutte le regole.

Gianluca Ogiani, storico cronista de Il Graffio, un sognatore dal privato instabile, disperso nella corsa e nella musica, le sue grandi passioni, si trova di fronte a una doppia aggressione al territorio: per il suo “mestiere di carta” è una nuova sfida, più incerta e pericolosa che mai.

Prefazione di Viola Ardone

Gino Giaculli è nato a Napoli nel 1960. Giornalista, nel 1996 è stato inviato del Mattino a Sarajevo. Già all’ufficio centrale dei redattori capo, oggi lavora alla redazione Cultura. Con Homo Scrivens ha pubblicato i romanzi: Il mestiere di carta (2013) e L’ombra e la notte (2016). Nel 2020 ha pubblicato La pelle dal mare (Lastaria). Conduce su Il Mattino web Tv la rubrica letteraria “Maddalena”. Nel 2019 ha ricevuto il premio di giornalismo Giuseppe Calise.