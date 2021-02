Mungi da me, Francesco Paolantoni presenta il suo libro alla Biblioteca Sociale di Casalnuovo venerdì 19.

Edizioni MEA invita tutti i suoi lettori venerdì 19 febbraio alle ore 18 presso la Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi di Casalnuovo di Napoli per la presentazione del libro ‘Mungi da me’: l’autore Francesco Paolantoni sarà presente all’evento e sarà a disposizione per un firmacopie del suo volume. Con lui ci sarà Gianluca Musca, vignettista co-autore del libro realizzato a quattro mano con il comico partenopeo.

All’incontro si accederà solo su prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo email: unacittache@gmail.com L’ingresso dei partecipanti avverrà in maniera scaglionata, rispettando le ormai note prescrizioni anti-contagio da Covid-19: massima attenzione al distanziamento sociale, con obbligo di mascherina, misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani tramite gli appositi dispenser presenti in loco. Un evento in piena sicurezza verso un prudente ritorno verso la “normalità”.

La Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi si trova a Casalnuovo di Napoli in via Roma, 148.

Il LIBRO Si intitola “Mungi da me” l’ultimo “folle” libro di Francesco Paolantoni, che torna a vestire i panni dello scrittore offrendo al suo pubblico di affezionati un libro che si legge… e si vede. Sì, perché all’interno del testo il lettore troverà non solo un’esilarante carrellata degli storici cavalli di battaglia di Paolantoni, insieme a diversi inediti da gustarsi leggendo, ma anche tanti contenuti multimediali a cui accedere puntando il proprio smartphone su tutti i QR Code sparsi tra le pagine del volume. Brevi e spassosissimi video e ironiche note vocali dell’attore, che consegna così al suo pubblico un libro-spettacolo: 132 pagine di dialogo e interazione con il suo lettore-spettatore. Un divertente viaggio attraverso le parole e le immagini, e non solo. A impreziosire il testo, infatti, ci sono inoltre le dissacranti e colorate vignette di Gianluca Musca, bravissimo illustratore dalla penna tagliente e mai banale. In uno sgangherato italiano-napoletano tutto da ridere, Paolantoni anticipa: “Mungi da me prendere per i fondenti i potenziali lettori di questo libro dicendo che è un libro. Non so cosa sia, leggerlo e vederlo è coraggioso e a tratti vertiginoso. E quindi, se vuoi affrontare questa sfida, fallo con consapevolezza, e soprattutto fallo quando stai da solo, perché potresti avere reazioni inconsulte. Buona lettura, buona visione e… buona fortuna!” “Mungi da me”, che prende il titolo dallo storico tormentone social dell’attore, è acquistabile sullo store di Edizioni MEA (www.edizionimea.it).