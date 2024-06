NapoliCittàLibro, gli appuntamenti della Giannini Editore

Napoli. Week-end all’insegna della letteratura e dell’editoria alla Stazione Marittima di Napoli per la manifestazione NapoliCittàLibro. L’appuntamento è fissato per venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno. Tra gli espositori è presente la Giannini Editore, storica casa editrice di Napoli, con sede in via Cisterna dell’Olio. È circa un anno che la Giannini ha rivoluzionato il suo modo di fare editoria, l’avvento di nuove collane ha permesso di coinvolgere numerosi intellettuali napoletani e non, pubblicando libri formativi e innovativi. Approda, quindi alla quarta edizione del Salone del Libro, con numerosi appuntamenti da non perdere.

Uno degli incontri più coinvolgenti è quello della presentazione del libro “Un posto in scena” di Marina Tagliaferri, che celebra i suoi “primi” 50 anni di carriera. Con lei, sabato 15 giugno alle ore 14, la giornalista e scrittrice Tiuna Notarbartolo, il direttore del centro produzione Rai di Napoli Antonio Parlati e la direttrice editoriale della Giannini Editore Giulia Giannini.

Tanti i firmacopie in programma allo stand B16, ecco quali:

venerdì 14 giugno

ore 12 Ado Di Mauro per il libro “In Penombra”

ore 15 Silvana Di Martino per il libro “Cosa mangio per essere forte”

ore 16 Gianpaola Costabile per il libro “Per-dono”

ore 17 Paola Proietti per il libro “So chi mi ha uccisa”

ore 18 Gennaro Di Biase per il libro “Pino Daniele, note a margine”

sabato 15 giugno

ore 11 Antonio Trillicoso per il libro “Cuori in comunità”

ore 12 Giuseppe Storti per il libro “Con orgoglio da Scampia”

ore 15,30 Marina Tagliaferri per il libro “Un posto in scena”

ore 17 Antonella Fabbricatore per il libro “Assaggi di Napoli”

ore 18 Mirella d’Orsi ed Eleonora Belfiore per il libro “Amicizia”

domenica 16 giugno

ore 11 Stefano Esposito per il libro “La terra dei giochi”

ore 12 Elio Notarbartolo per il libro “Inno napoletano a Federico II”

ore 16 Giuseppe Silvestri per il libro “Viva la vida”

ore 18,45 Antonio Corvino per il libro “Cammini a sud”