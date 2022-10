NapoliCittàLibro Off, tre appuntamenti ad ottobre, il primo martedì 18 con Manila Nazzaro.

Nel mese di ottobre, NapoliCittàLibro OFF, kermesse permanente, dedicata ai libri e all’editoria, ideata e organizzata dall’associazione Liber@Arte e patrocinata da Comune di Napoli e Camera di Commercio di Napoli, propone tre appuntamenti.

Martedì 18 ottobre, alle 17.30, la Sala delle Grida della Camera di Commercio di Napoli, in piazza Bovio 32, ospita la presentazione del libro “Cintura rosa di sopravvivenza” (Rogiosi Editore) di Manila Nazzaro, che sarà intervistata dal giornalista Gennaro Marco Duello.

Un’autobiografia, consegnata alla casa editrice prima di entrare nella casa del GF Vip, che nasce dall’esigenza di dare forza e coraggio a tutte le donne che, all’improvviso, si sono ritrovate catapultate in una vita piena di ombre e solitudine, spezzate da un dolore lancinante che torna nei loro incubi più bui. “Cintura rosa di sopravvivenza” offre al lettore un racconto della vita di Manila, in cui non si risparmia e da cui viene fuori un affresco fatto di grandi gioie e grandi dolori; di successi e sconfitte; di valori e amore. Con l’acquisto del libro si sostiene la Fondazione Umberto Veronesi – per il progresso delle scienze. L’evento è realizzato da Rogiosi, Camera di Commercio di Napoli e Pink Life Magazine in collaborazione NapoliCittàLibro.

Venerdì 21 ottobre, alle 18.30, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, il Lapis Museum. Museo dell’acqua Napoli (Piazzetta Pietrasanta 17) ospita l’evento “Pasolini e il doppio: l’uomo e l’artista” con la presentazione del numero XII della rivista Achab dedicato all’intellettuale e artista romano. Un numero speciale a cui hanno partecipato oltre 30 autori, poeti e illustratori, tra cui Filippo La Porta, Ascanio Celestini, Erri de Luca e Carmelo Musumeci, ognuno con una testimonianza, un ricordo, un pensiero, un’osservazione su Pasolini. Una sorta di mondo aperto sulla geniale e molteplice arte pasoliniana. Interverranno Matteo Giusti, Gianfranco Pannone, Alexandro Sabetti, Giuliana Vitali, Nando Vitali e Alessandro Polidoro. Saluti di Raffaele Iovine. Performance musicale di Marco Zurzulo. Letture dell’attrice Marina Confalone. L’evento è realizzato da NapoliCittàLibro, Rivista Achab e Lapis Museum.

Martedì 25 ottobre, alle 18.00, la Fondazione Mezzogiorno Europa (Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, 1) ospita la presentazione del libro “La furia degli uomini” (Mursia Editore) di Ezio Gavazzeni. Con l’autore ci saranno la giornalista e scrittrice Vincenza Alfano, il magistrato Nicola Graziano e il colonello dell’Arma dei Carabinieri Claudio Mazzarese Fardella Mungivera. Interviene Rosario Bianco. Un romanzo avvincente in cui le stragi del 1992, soprattutto quella di via D’Amelio, sono rivisitate minuziosamente in tutta la loro genesi, con riferimenti a vicende e a personaggi di quel periodo. L’evento è realizzato da NapoliCittàLibro, Mursia editore, Fondazione Mezzogiorno Europa.

Calendario eventi in aggiornamento .

