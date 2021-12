Nella mente di un superficiale, presentzione del libro di Generoso di Biase domenica 19 a Caserta.

Si presenta a Caserta “Nella mente di un superficiale”, il romanzo “irriverente” dell’avvocato aversano Generoso di Biase, Graus Edizioni, 231 pagine – euro 15,00

L’autore ne discuterà il 19 dicembre 2021 alle ore 17.30 a Palazzo Paternò in via San Carlo 142 con la professoressa Marilena Lucente e gli avvocati Italia Senese e Nicola Purgato. Seguirà brindisi di auguri a cura di Loreto Catering.

Con ritmo coinvolgente e parecchio sopra le righe, di Biase tratteggia in modo lucido e dissacrante i rapporti tra l’uomo e la donna di oggi, attraverso i pensieri del suo protagonista, l’avvocato De Chirico. Ne viene fuori uno spaccato, più che reale, di vita contemporanea raccontato con un’appetitosa e spiazzante ironia, che non nasconde la profondità di amarezze, sofferenze e intime angosce. E fa emergere la necessità di rompere gli schemi, di guardare in faccia alla realtà, senza paura.

Sciupafemmine, impudente e prosaico, un padre discutibile, ma poi scopriamo che possiede la sensibilità del poeta. Chi è veramente nel profondo De Chirico?

“Credo”, spiega di Biase “che sia l’unico a non accontentarsi di ciò che ha. In fondo, sa dell’effimero suo successo, eppure, rispetto a qualche like sui social di cui appare schiavo, è senz’altro qualcosa in più. Persino da creare invidia, sebbene la sua condizione non sia affatto delle migliori. Ma ne è consapevole. Da qui, l’ironia, con cui accetta le conquiste, con cui deride se stesso e, soprattutto, con cui affronta con severità le proprie mancanze, una in particolare. Di certo, con le avversità e la sensibilità che, comunque, a volte affiora, non ha avuto vita facile, in un mondo a cui la bocca viene riempita dai benpensanti o dai superficiali a tutto tondo. Anche se ultroneo aggiungere alla categoria dei benpensanti quella dei superficiali”.

Infantile, piacione, egoista ed egocentrico, in che misura incarna l’uomo odierno?

“Non lo incarna del tutto, ma c’è una grande differenza tra il protagonista del romanzo e l’uomo di oggi: la grande e severa autoironia. L’uomo di oggi, allorquando vive come il protagonista, è soddisfatto di sé, pienamente preso dal senso di protagonismo, lui ha, sebbene i successi siano la sua unica forza, per non sprofondare nei problemi che ha e nei dilemmi che si pone, è assolutamente conscio dell’effimera consistenza di quei successi. Ma l’alternativa? Un mondo come questo, gli ha teso la mano quando ha fatto una scelta dolorosa, sebbene del tutto consueta e ortodossa? Assolutamente no. Anzi, il giudizio sul suo conto, che avverte fortemente, forse, inconsapevole del timore che crea la sua personalità, è, soprattutto per i suoi sentimenti, tranciante, devastante. Cosa fare soccombere o vivere da protagonista la parte che questa società gli ha destinato? Meglio invidia che pietà, potrei sintetizzare”.

Romanzo scritto con un andamento appuntito, irriverente, sfrontato… Come mai questa scelta?

“Un linguaggio crudo, diretto e senza fronzoli, per giunta molto in uso tra gli amici, serve ad esprimere l’idiosincrasia per la retorica, il patinato. Idiosincrasia più volte espressa perché quel linguaggio spesso serve ad ammantare le piccinerie della gente. Del resto, non dimentichiamo che a parlare è la mente del protagonista. Non credo che i nostri pensieri siano così politicamente corretti come, invece, il nostro linguaggio”.

L’AUTORE

Generoso di Biase è nato ad Aversa (CE). Padre di Federica, Mario e Andrea. Dopo la maturità classica, consegue la Laurea in Giurisprudenza presso La “Federico II” di Napoli.

Esercita la professione di Avvocato, già Consigliere dell’Ordine degli avvocati del Tribunale di Napoli Nord.

Precedentemente ha pubblicato due romanzi: Farfalle Impazzite (Ed. Montag, 2010) e La Finestra Verde (ESI Edizioni Scientifiche Italiane, 2013). A me che sono un nano è la sua prima raccolta poetica (Graus Edizioni, 2020).

LA CASA EDITRICE

La Casa Editrice cerca di valorizzare al meglio i suoi Autori, che siano essi conosciuti (dal calibro di Alda Merini, Michele Prisco e Maurizio de Giovanni) o emergenti

GRAUS EDIZIONI – Vico Seminario dei Nobili, 11 Napoli

