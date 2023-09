Non pretendo che qualcuno mi creda, Juan Pablo Villalobos presenta il suo libro a Ricomincio dai libri

Domenica 24 settembre alle ore 17.00 , Spazio Marcovaldo, nell’ambito della fiera del libro di Napoli, Ricomincio dai libri (dal 22 al 24 settembre Archivio di Stato), si terrà la presentazione del libro “Non pretendo che qualcuno mi creda” (edizioni Cento Autori) dell’autore messicano Juan Pablo Villalobos.

Intervengono: Bianca De Fazio, giornalista La Repubblica, e la traduttrice Giuseppina Imperatrice.

Sinossi

Uno studente messicano, Juan Pablo Villalobos, va a Barcellona accompagnato dalla fidanzata per completare il suo dottorato in letteratura. Poco prima della partenza, suo malgrado, si ritrova coinvolto in un pasticcio monumentale a causa di suo cugino, aspirante truffatore.

Il testo è arricchito da una complessa fauna di personaggi. In questo romanzo esuberante, sboccato e intellettuale i personaggi – e narratori – non fanno altro che ripetere “non pretendo che qualcuno mi creda”, come a ribadire che è la vita stessa a volte, a mescolare realtà e illusione, commedia e tragedia. Juan Pablo Villalobos ha trovato un proprio tono, capace di mostrare l’assurdo negli argomenti più complessi come l’immigrazione, la corruzione, la lealtà familiare e l’amore.

Da “Non pretendo che qualcuno mi creda” è stato tratto un film dal titolo “I Don’t Expect Anyone to Believe Me” di cui a breve ne sarà annunciata l’uscita sulla piattaforma internazionale Netflix.

JAUN PABLO VILLALOBOS

È nato a Guadalajara in Messico nel 1973 ma vive a Barcellona da molti anni. Dopo il grandioso successo di Fiesta en La madriguera e Si viviéramos en un lugar normal, lo scrittore messicano si riconferma quale narratore imprescindibile, dotato di una voce e un senso dell’umorismo molto singolari. Per Cento Autori ha pubblicato Ti vendo un cane (2023). Non pretendo che qualcuno mi creda è un grande successo: oltre che in italiano, è stato tradotto in inglese, portoghese e francese.