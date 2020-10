Non solo selfie, il libro di Elenia Scarsella presentato a Roma.

Ancora una tappa per la presentazione al pubblico del primo libro della blogger Elenia Scarsella NON SOLO SELFIE. Si tratta di un prontuario simpatico e divertente che contiene preziosi consigli e accorgimenti utili per riuscire a restituire sui Social la migliore immagine di noi stessi.

Giovedì scorso, 15 ottobre, infatti il Chattanooga Saloon di Via Appia fondato da Eduard Marro, ha ospitato la presentazione del libro Non solo Selfie.

Il Chattanooga è una location davvero suggestiva, curata nei minimi particolari e molto caratteristica, dove è possibile gustare un’ottima cucina messicana ma anche carne alla griglia di altissimo livello, burger e patatine e deliziose pinse farcite.

Sul palco insieme all’autrice, Elenia Scarsella, fondatrice della rivista online Blogandthecity.it, la giornalista Rai Antonietta Di Vizia che ha presentato la serata e il conduttore di La7 Anthony Peth.

La serata è iniziata con la proiezione del book trailer del libro in cui viene spiegato con immagini e parole come è nata l’idea di scrivere un libro e gli argomenti trattati all’interno di esso.

La moderatrice della serata Antonietta Di Vizia ha poi dato la parola ad Anthony, fresco di debutto con la nuova trasmissione di Sportitalia “Chef in campo”, che ha portato la sua esperienza in fatto di bellezza e di immagine, avendo partecipato come giudice a diversi concorsi di bellezza. Ha spiegato che la bellezza e l’immagine, nella stragrande maggioranza dei casi, non è sufficiente ma deve essere corredata da tanta volontà, studio e determinazione.

Tanti ospiti hanno voluto presenziare alla nuova presentazione di NON SOLO SELFIE, che, affrontando il tema dei selfie, accenna anche alle basilari regole della fotografia: dallo studio della luce, al contesto in cui viene inserito il soggetto, il ritratto, le foto in movimento e le foto Curriculum.

Presenti alla serata l’attrice Emanuela Mari, la blogger Sara Lauricella, le giornaliste Francesca Nanni, Loredana Filoni e il giornalista Pietro Vultaggio, l’editore Claudio Castana, la modella Elisabetta Viaggi, il politico Dario Rossin e la cantautrice romana Ely Liguori in arte Star Elaiza.

Ovviamente la serata si è svolta nel rispetto rigoroso di tutte le disposizioni anti-Covid, con tutti i presenti muniti di mascherina e correttamente distanziati.

Tante le foto scattate nel corso della presentazione di Non solo Selfie dal sempre bravissimo e professionale fotografo Enzo Stazi.