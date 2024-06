Oltre Misura, l’esordio letterario del sociologo Roberto Flauto, presentazione martedì 24 al Circolo La Contea

‘La poesia è la cosa più umana che ci sia’ afferma Roberto Flauto, sociologo napoletano, che con Turisa Editrice pubblica la sua raccolta di poesie Oltre Misura.

Martedi 25 giugno a partire dalle ore 17.30 presso il Circolo Culturale La Contea in Via Toledo a Napoli, dopo l’introduzione di Saverio Gatto, Presidente I nuovi Angeli, Progetto Vivere Meglio, e i saluti da parte dell’On. Luciano Schifone, Presidente La Contea, si parlerà di poesia in compagnia della docente di Lettere e giornalista Rosanna Falco, del sociologo Giuliano Gaveglia, dell’università di Salerno.

A moderare l’incontro, il giornalista Pietro Pizzolla.

Scorrendo le pagine del libro, la mente è come se cogliesse una sorta di scissione tra il desiderio dell’autore di comunicare pensieri strettamente personali, e il desiderio di una riflessione più profonda che comprendesse uno sguardo generale sul senso/non sense dell’esistenza. Versi liberi, rime che scorrono senza nessuna norma stabilita, dove a volte le parole hanno la giusta collocazione dalla comprensibile razionalità, altre invece lasciano il segno della stranezza imprevedibile e impensata. Qual è il linguaggio giusto da usare? Forse ce lo chiediamo, ma a rispondere è sempre quello dell’anima. La lettura di una poesia, quando è profonda e sentita, ci aiuta ad addentrarci in forme mentali ed emotività dissimili dalle nostre e conoscere così la diversità nel suo aspetto più intrigante. Leggere le poesie di Flauto, è un viaggio che non è certo di arrivare alla meta, ma che ci fa capire che la bellezza sta proprio nel viaggio; ciascuno di noi inconsapevolmente ogni giorno contribuisce all’immenso disegno della vita: è un piccolo tassello di un affresco molto più grande e sconfinato che sfugge alla nostra vista. Su questo sfondo si analizzano concetti trasversali, come sostanza, responsabilità, autenticità per ridefinire l’unità di una coscienza, spesso opaca rispetto alla realtà. Parole quelle dell’autore dalle tonalità romantiche di fondo, ma che attraversano anche una lucida analisi delle inquietudini che possono caratterizzare la mente umana. Questo permette al lettore di calibrare ogni singolo elemento, entrare e scavare dentro l’intimità, fino alla stessa etimologia della parola utilizzata in quel verso.

Perché si resta colpiti dalle poesie dell’autore Flauto? Non vi è una spiegazione logica perché la sua scrittura è come riempire i vuoti, le cui parole possono essere un rifugio, ombra e luce, urgenza di dire qualcosa che non si può tacere, urgenza appunto della condivisione e del dono.

Alcune poesie della raccolta Oltre Misura verranno lette ed interpretate da: Paola Gargiulo, Guglielmo De Martino, Anna Maria Forti, Massimo Fazzari.

Sabrina Ciani