Origami, Sabatina Napolitano presenta il suo libro giovedì 26 alla Modadori Luca Giordano.

Sabatina Napolitano è una scrittrice, critica e poeta dell’89. Ha pubblicato il suo ultimo romanzo con Campanotto Editore ed è stata presentata al Premio Strega da Renato Besana.

Giovedì 26 maggio presenterà il romanzo alla libreria Mondadori a Via Luca Giordano insieme ad Argia di Donato alle 18.00.

Si tratta di un romanzo intriso di romanticismo. “Origami” è scritto con ispirazione poetica e grazia. L’ambientazione è magica e suggestiva che pare essere uscita come da un sogno. Eppure è il senso della verità e della giustizia il vero sole della scrittura, e in quelle impressioni si crea una aria di famiglia che avvolge la famiglia Miso. Si parla di giornalismo ed editoria nel romanzo, così come dell’Africa e di quello che un tempo erano le case famiglia. Un libro toccante, profondo che lascia l’amaro in bocca ma che permette una riflessione concreta sui problemi del mondo.