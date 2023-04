Paesi Miei, Beppe Convertini presenta il suo libro al Gran Cafè del Teatro San Carlo giovedì 6.

Presentazione di “Paesi miei”, l’ultima opera di Beppe Convertini.

L’appuntamento è per giovedì 6 aprile alle 12:00 presso il Cafè del Teatro San Carlo di Napoli, in via San Carlo 98.



Intervengono con l’autore: – Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio Regione Campania

– Pasquale Lampugnale, Vicepresidente nazionale e Presidente regionale PI Confindustria

– Edoardo Imperiale, Direttore generale SSIP e docente di responsabilità e sostenibilità nelle organizzazioni – Università Mercatorum Modera: Enzo Agliardi, Direttore INItaly magazine