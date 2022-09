Parte la rassegna Allena-Menti, da mercoledì 21 alle librerie Feltrinelli, primo appuntamento con Pino Porzio.

Mercoledì 21 settembre, si terrà a Napoli il primo appuntamento della rassegna ALLENA-MENTI, a cura di Librerie Feltrinelli in programma in tutta la rete di Librerie e online su lafeltrinelli.it e IBS.it: un viaggio in compagnia di chi lo sport lo pratica, chi lo racconta, chi lo tifa e, ovviamente, chi lo legge.

Un programma di incontri nelle librerie e in streaming, promozioni e iniziative esclusive per i clienti laFeltrinelli, tavoli tematici e proposte bibliografiche.

Qui di seguito i dettagli di tutti gli appuntamenti in programma nelle librerie Feltrinelli di Napoli:

mercoledì 21 settembre ore 18:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

PALOMBELLA GLORIOSA

Allenatore italiano più vincente di tutti i tempi, non solo nella pallanuoto, Pino Porzio presenta il libro Palombella gloriosa. Un secolo di pallanuoto napoletana (Homo Scrivens), scritto con Paquito Catanzaro. Intervengono Gianfranco Coppola, Francesco De Luca e Franco Esposito. Conduce Aldo Putignano.

martedì 27 settembre ore 18:00

laFeltrinelli via dei Greci 70/76

IL MATRIX DEL PUGILATO

Soprannominato il Matrix del pugilato per la precisione e la velocità dei suoi colpi, il bronzo olimpico Vincenzo Mangiacapre nel libro Senza guardia (Baldini+Castoldi) racconta la sua storia, insieme con Andrea Mercurio: dalla strada al podio.

mercoledì 28 settembre ore 18:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

DI CALCIO, DI LIBRI E ALTRE PASSIONI

Incontro con gli autori Luis Vinicio, Il leone di Belo Horizonte, Anna Copertino, Maradò, e Aldo Putignano, Spagna 82. Conduce Paquito Catanzaro. A cura della casa editrice Homo Scrivens.

mercoledì 5 ottobre ore 18:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

SFIDE LEGGENDARIE

Quante vittorie, quanti record individuali sono, almeno in parte, merito anche di chi viene sconfitto, del secondo classificato? Ne parliamo in occasione dell’uscita del libro Rivali. Sfide leggendarie che hanno cambiato lo sport (Einaudi), a cura della redazione de L’Ultimo Uomo. Intervengono Alfredo Giacobbe, Fabrizio Gabrielli, Emanuele Atturo.

domenica 9 ottobre ore 11:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

PICCOLI E GRANDI CAMPIONI

Torna il Teatro nel Baule con un nuovo spettacolino ispirato al libro 100 storie di atleti per piccoli e grandi campioni (Gribaudo).

martedì 11 ottobre ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

LA REGINA DEGLI ABISSI

Alessia Zecchini è una delle migliori apneiste al mondo e detiene il record del mondo per la massima profondità raggiunta senza utilizzo di bombole. La incontriamo in occasione dell’uscita del suo libro Apnea (Il Saggiatore). Interviene Marco Lobasso.

Tutte le iniziative di ALLENA-MENTI a questo link

https://www.lafeltrinelli.it/offerte/libri-film-eventi-sullo-sport e