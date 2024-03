Passioni Senza fine, presentazione del romanzo di Giuseppe Cossentino all’Ordine dei giornalisti venerdì 8

In un turbine di emozioni e intrighi, il panorama letterario si accende di passione e suspense. Venerdì 8 Marzo, ore 11.00, a Napoli presso la prestigiosa sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, sita in via S.Maria a Cappella Vecchia, 8/B.

La scrittura avvincente di Giuseppe Cossentino prende vita con la presentazione del suo ultimo capolavoro letterario: “Passioni Senza Fine” edito da Olisterno Editore, collana Autorinediti. Frutto dell’omonimo radiodramma di grande successo, questo romanzo avvolge i lettori in un intreccio avvincente che narra di un amore proibito tra la matura Ginevra De Santis e il giovane Brando Buonocore, nell’incantevole cornice di Napoli. Su questa tela di passione si dipanano le vicende delle famiglie dell’alta borghesia partenopea: De Santis, Marasco, Buonocore.

Un racconto che si fa eco di temi scottanti e universali, dalla denuncia della violenza sulle donne alla fluidità sessuale, dal terrorismo alla pedofilia. A moderare il dibattito sarà una figura di spicco, il Vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti, Domenico Falco, che dialogherà con l’autore Giuseppe Cossentino, mentre il giornalista Giuseppe Nappa, curatore della prefazione del romanzo e direttore del rinomato quotidiano online “Occhio All’Artista Magazine”, interverrà come relatore.

L’evento sarà arricchito dalle intense letture dell’attrice Maria Rosaria Virgili, nota attrice teatrale e cinematografica e voce storica della protagonista Ginevra De Santis del radiodramma Passioni senza fine, e di Anna Calemme, attrice e cantante, celebre per la sua eleganza vocale che ha incantato Napoli e il mondo.

La scelta della data non è casuale: 8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, simboleggia l’omaggio a un pubblico prevalentemente femminile, esaltando figure di donne forti e passionali, protagoniste indiscusse di questo romanzo. Oltre alla presentazione letteraria, sarà ospite d’onore il cast della serie di successo “Passioni Senza Fine”, da cui è tratto il romanzo, per regalare agli spettatori un’esperienza indimenticabile. Non perdete l’occasione di immergervi in un mondo di emozioni contrastanti, dove il fuoco delle passioni brucia senza fine, nella splendida cornice di Napoli.