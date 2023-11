Per famore non toccatemi i disabili, Lello Marangio presenta il suo libro sabato 18 al foyer del Teatro Diana

La Rassegna “Incontri con la lettura” del Teatro Diana ospita, sabato 18 novembre alle 11:30 presso il foyer del teatro, il nuovo romanzo di Lello Marangio Per favore non toccatemi i disabili edito da Homo Scrivens.

A presentare il volume, insieme all’autore intervengono il Senatore Francesco Silvestro e la libraia Annafortuna Cifuni. Modera lo scrittore Edgardo Bellini. Ospite d’eccezione, l’attore Benedetto Casillo.

Attraverso il racconto di una storia d’amore, fra tante risate e molti momenti di commozione, Marangio fa luce su situazioni difficili e barriere (architettoniche e non solo) che le persone portatrici di disabilità devono superare, spesso nella non curanza generale.

La scrittura umoristica di Lello Marangio — già premiata con il “Premio Massimo Troisi”, nel 2021, e dal Premio Nazionale “Il Giullare” nel 2023 — diventa l’arma più efficace per esprimere verità ancora scomode, come diritti disattesi, e per salvarsi da luoghi comuni e finto perbenismo.

IL LIBRO:

Il romanzo racconta la storia d’amore fra Linda e Giovanni, due ragazzi in carrozzina, che disabili non lo erano ma lo sono diventati. Un libro manifesto che ci fa tanto ridere ma anche tanto riflettere perché con leggerezza ci mette sotto gli occhi quanto possa essere complicata la vita di chi ha difficoltà fisiche.

Lello Marangio è tra gli scrittori più amabili quando parla dei disabili. Una credibilità che si è guadagnato col precedente successo (“Al mio segnale scatenate l’infermo”) e che dimostra come l’ironia, anche su sé stessi, si confermi lo strumento più efficace per squadernare pagine di verità che non sempre la società odierna è predisposta a leggere. Insomma, la penna ironica e pungente di Lello, due cifre rare oggi, serve anche a scomodare quelli più abili a distrarsi dai disabili. (Gino Rivieccio)

L’AUTORE:

è nato a Napoli e lavora come umorista per il teatro, per il cabaret e per la televisione, scrivendo testi comici per numerosi artisti, e tiene workshop di scrittura umoristica.

Con Homo Scrivens ha pubblicato Al mio segnale scatenate l’Infermo. Libro disabilmente comico (2019), Una lunghissima giornata di merda (2020) con i quali ha vinto i premi Charlot e Rufolo e nel 2020 il premio Samadi alla Cultura; Il mercatino di Roccagioiosa (2021), testo vincitore della XXII edizione del Premio Troisi, e la raccolta di racconti comico-polizieschi Pagine gialle (2022). Nel 2023, a Trani, ha vinto il Premio Nazionale “Il Giullare”, Festival Nazionale del Teatro contro ogni barriera, ispirato a Dario Fo.