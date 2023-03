Perversione, lo scrittore ucraino Yuri Andrukhovyc presenta il suo libro martedì 14 a iocisto.

Martedì 14 marzo, alle ore 19:30, alla Libreria IoCiSto ci sarà il firmacopie con lo scrittore ucraino Yuri Andrukhovyc, in tour per presentare il suo nuovo libro “Perversione”, in uscita il 16 marzo per Del Vecchio.

«Perversione è un libro su come noi in Ucraina dicemmo addio all’impero sovietico e cercammo noi stessi nell’Europa occidentale». Yuri Andrukhovych dall’intervista sul Corriere della Sera «Perversione è una versione postmoderna di Morte a Venezia: ha una struttura complessa, un’abbondanza di temi, sottotrame ed elementi narrativi, e soprattutto una

passione quasi barocca per il linguaggio.»

Berlin International Literature Festival Dopo 10 anni, esattamente il 16 marzo, torna in libreria Jurij Andruchovič, Yuri Andrukhovych la traslitterazione scelta dall’autore, con “Perversione”. L’autore sarà in Italia a marzo. Quale è stato il destino di Stanislav Perfetsky, poeta, provocatore ed eroe della cultura underground ucraina. Le prove indicano il suicidio. Ma alcuni sussurrano di un omicidio. Alcuni fanno discretamente riferimento alla grande tradizione dell’Europa orientale del suicidio forzato. Potrebbe forse essere legato a una cerimonia del culto religioso in cui è incappato a Monaco o al lavoro come ballerino in uno strip club per donne anziane. Oppure niente di tutto questo. Juri Andruchovič è nato nel 1960, a Ivano-Frankivs’k, Ucraina. È romanziere, poeta, saggista. Considerato autore di culto in tutta l’Europa centrale, è stato attivista del movimento democratico del Maidan e ha partecipato attivamente alla Rivoluzione Arancione. Nel 1985 ha co-fondato il gruppo poetico Bu-Ba-Bu (Burlasque-Parodia-Buffoneria) con Oleksandr Irvanets e Viktor Neborak. Fin dagli inizi della sua attività poetica e narrativa ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui i più recenti sono il PREMIO PER LA PACE ERICH MARIA REMARQUE nel 2005 e il PREMIO HANNAH ARENDT nel 2014. È membro della Deutsche Akademie fur

Sprache un Dichtung, l’Accademia tedesca di lingua e letteratura.