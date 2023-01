Pestaggio di Stato, presentazione del libro di Nello Trocchia venerdì 27 al Punk Tank Cafè.

Il Libro

«La storia è pesante, ti aiuto a trovare testimoni e riscontri. Vieni a Napoli». È così che comincia l’inchiesta che scoperchia i fatti accaduti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile del 2020. Quel pomeriggio 283 agenti della polizia penitenziaria muniti di caschi e manganelli, alcuni a volto coperto, entrano nel reparto Nilo del carcere Francesco Uccella. Irrompono nelle celle e prendono a calci, pugni, schiaffi i detenuti. Alcuni vengono rasati a forza. Il pestaggio dura ore, prosegue nei corridoi, lungo le scale. È una mattanza. Nei giorni successivi i fatti vengono denunciati, ma il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria respinge le accuse. Con ritmo serrato, Nello Trocchia ricostruisce l’inchiesta che ha reso pubblici i video delle violenze riprese dalle telecamere di sicurezza, la testimonianza e le storie delle vittime e dei carnefici, il depistaggio operato dalla catena di comando, la noncuranza della politica. Perché tutto questo è potuto accadere? E perché si può ripetere ancora? Un libro che racconta, anche attraverso la voce di chi la vive, la realtà materiale e psicologica del carcere in Italia, ma anche il potere e le sue menzogne.

Quello che è successo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere è la prova del fallimento della struttura sociale ed istituzionale del nostro paese. L’abdicazione del sistema Giustizia. Questo libro va letto. Sconsigliato a coloro che hanno parlato di ripristino della legalità dopo i terribili fatti che vengono qui riportati.

Ilaria Cucchi

Nello TrocchiaNello Trocchia, classe 82 , Nola, Provincia di Napoli, inviato del quotidiano “ Domani ”, ha svelato per primo i pestaggi a danno dei detenuti avvenuti il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lo ha fatto nel settembre dello stesso anno, aprendo il caso: uno scoop ripreso dalle maggiori testate italiane e internazionali.Ha firmato inchieste per “il Fatto Quotidiano”, “L’Espresso”, Rai 2 (Nemo) e La7 (Piazzapulita).Ha ricevuto il premio Paolo Borsellino, il premio Articolo21 per la libertà di informazione, il premio Giancarlo Siani e il premio Goffredo Parise. Ha sollevato lo scandalo dei vitalizi ai condannati, firmato scoop sul caso Consip, raccontato imprenditoria e politica protagoniste del saccheggio ambientale in Campania e non solo. Ha pubblicato, tra l’altro, Casamonica (Utet 2019), dal quale ha tratto un documentario in due puntate per il canale televisivo Nove, e Il coraggio delle cicatrici (con M.L. Iavarone, Utet 2020).