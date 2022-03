Premio Napoli, il bando dell’edizione 2022.

Art. 1. La Fondazione Premio Napoli bandisce la 68a edizione del Premio Napoli, da assegnare secondo le modalità qui di seguito riportate.

Art. 2. Il Premio Napoli 2022 si articola in tre sezioni:

Narrativa italiana

Poesia italiana

Saggistica italiana [1]

Art. 3. Possono concorrere esclusivamente opere originali in lingua italiana di narrativa, saggistica o poesia, la cui prima edizione sia pubblicata nel periodo compreso dal 1° marzo 20 21 al 28 febbraio 202 2 . I volumi privi della data di stampa della prima edizione (anno e mese) o di apposita dichiarazione dell’editore non verranno presi in considerazione. Potranno partecipare anche libri, i cui autori abbiano utilizzato uno pseudonimo.

Art. 4. Gli editori che intendano partecipare al concorso devono far pervenire alla Segreteria del Premio (Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito, 80132, Napoli) 25 copie del libro che intendono presentare, entro e non oltre le ore 17 del 26 aprile 202 2 .

I libri pervenuti dopo quella data non potranno essere ammessi al concorso. Le 25 copie dell’opera saranno cedute a titolo gratuito dalle Case Editrici e non verranno restituite.

Art. 5. Spetta alla Segreteria del Premio verificare l’ammissibilità delle opere al fine della partecipazione al Premio, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 3.

Art. 6. La selezione dei libri avverrà ad opera di una Giuria Tecnica, presieduta dal Presidente della Fondazione Premio Napoli. Ciascun componente della Giuria Tecnica può proporre per la partecipazione al Premio non più di due opere nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3.

Art. 7. La Giuria sceglierà la terna finalista per ciascuna delle tre sezioni in gara. Possono essere scelte anche opere che abbiano ricevuto altri premi o che siano di Autori precedentemente premiati in altre edizioni del Premio Napoli.

Art. 8. Gli Autori finalisti si impegnano a partecipare, oltre che alla cerimonia conclusiva di premiazione, anche agli incontri con i lettori organizzati dalla Fondazione Premio Napoli, pena l’esclusione della partecipazione al Premio.

Art. 9. Le tre opere prescelte, per ciascuna delle tre sezioni in gara, verranno sottoposte alla votazione dei Giudici lettori che esprimeranno la propria preferenza nei termini indicati dalla Fondazione.

Art. 10. La Fondazione acquisterà dagli editori delle 9 opere finaliste un numero di copie pari al numero dei giudici lettori che saranno chiamati ad esprimere le proprie preferenze. Gli editori si impegnano ad inviare le copie nel numero richiesto dalla Fondazione; tutte le copie devono essere fascettate con la dicitura: “Finalista Premio Napoli 2022”.

Art. 11. La Fondazione gradirebbe che tutti gli autori concorrenti mandassero in Fondazione un contributo video che racchiuda una breve presentazione del libro concorrente. In sostanza una sorta di “campagna letteraria” che supporti il lavoro che dovrà fare la giuria tecnica. Tutti questi interventi saranno oggetto di rubriche che verranno proposte sui vari canali social della Fondazione.

Art. 12. L’opera che otterrà il maggior numero di voti dei Giudici Lettori sarà proclamata vincitrice del Premio Napoli – 68/a Edizione. La Casa Editrice dell’opera vincitrice si impegna a riportare su ogni copia del libro, anche nelle ristampe successive e nelle attività di promozione, che l’opera è risultata vincitrice del Premio Napoli.

Art. 13. Nel caso in cui la Casa Editrice non adempia o adempia solo parzialmente agli obblighi di cui all’art. 11 e all’art. 12 verrà esclusa dalla successiva edizione del Premio Napoli.

Art. 14. All’opera vincitrice verrà attribuito un premio in denaro del valore di cinquemila euro.

Art. 15. I premi saranno consegnati ai vincitori nel corso della cerimonia che si terrà a Napoli durante il mese di dicembre 2022.

[1] Intesa nel senso più ampio del termine, non solo, quindi, saggistica letteraria