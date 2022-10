Presente la Phoenix Publishing a “Ricomincio dai Libri”, firmacopie con Anita Curci domenica 30.

Presente la Phoenix Publishing a “Ricomincio dai Libri”, la manifestazione alla sua ottava edizione dedicata al mondo librario sotto la direzione artistica di Lorenzo Marone il quale, sul tema di quest’anno “’A bona crianza”, chiarisce:

“’A bona crianza è l’insieme delle buone maniere per vivere dignitosamente in società: l’educazione, il garbo, la cortesia e il rispetto verso il prossimo, l’ascolto. Dove tutto è ormai chiasso, cerchiamo il silenzio… la buona educazione”.

Appuntamento 28-29-30 ottobre 2022 a ingresso gratuito presso la Galleria Principe di Napoli a partire dalle 10 con accesso da piazza del Museo, via Pessina e via Broggia.

Tante le novità, gli eventi, i laboratori e gli incontri con personaggi di prestigio.

Come ogni anno, la casa editrice napoletana Phoenix Publishing diretta da Emanuele Pellecchia, coadiuvato da Luna Cecilia Kwok (art director), Francesco Saverio Tisi (vicedirettore) e Ilaria Luongo (ufficio amministrativo), sarà portatrice di ventate di novità e di sorprese. Tornano, intanto, la Tombola e il brillante gioco “Leggende napoletane on the road” ispirati entrambi agli omonimi fumetti, che continuano a riscuotere successo e consensi.

Lo spirito del gioco mira all’acquisizione di segreti storici, misteriosi, artistici e culinari della città partenopea. Quattro le categorie presenti in questa prima edizione: Cultura generale, Spettacolo, Cucina e Leggende, e 4 i diplomi a cui possono aspirare i giocatori rispondendo alle domande indicate sui sei mazzi da 25 carte per sezione.

Altre novità presentate dalla Phoenix sono l’uscita di “Chi te sape t’arape” di Luciano Galassi primo di una serie di volumi dedicati alla Giustizia e all’Etica, analizzate nella fraseologia del lessico napoletano; e del secondo volume della quadrilogia dedicata al ciclo di RAMONA ADLER, noir esoterico che ha per protagonista l’inquieta direttrice di una casa editrice napoletana. “Ramona Adler e il Serpente piumato” di Anita Curci porta a compimento quanto accennato nella precedente edizione sugli spiriti di luce tornati tra gli uomini per destarli dal torpore della nescienza cosmica. Una storia d’amore, il mistero di un libro che viene da lontano e la corsa per ritrovare le sue pagine perdute, tra sogno, magia e una dimensione in bilico tra presente, passato e futuro. Postfazione di Sigfrido E. F. Höbel.

FIRMACOPIE domenica 30 ottobre 2022 dalle 11 alle 13.