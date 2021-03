Profumo comico di donna, Maria Bolignano presenta il suo libro in streaming a cura della Pro Loco di Sant’Arpino.

Edizioni MEA invita tutti i suoi lettori giovedì 25 marzo alle ore 18 e 30 all’evento online promosso dalla Pro Loco di Sant’Arpino: la presentazione del libro ‘Profumo comico di donna’ dell’attrice Maria Bolignano. L’autrice del libro sarà collegata in diretta Facebook sulla pagina della Pro Loco e risponderà alle domande che le saranno rivolte sul suo volume.

Modera e conduce l’evento il giornalista Idio Maria Urciuoli.

La Pro Loco di Sant’Arpino, sin dalla data di costituzione è impegnata nel campo della cultura letteraria organizzando per diversi anni il premio “ATELLA” e da dieci anni promuove la rassegna letteraria “Sulle Orme del Cantor d’Enea”, dedicato al poeta precristiano Virgilio. La rassegna ha visto protagonisti autori affermati ed emergenti, che con i loro scritti hanno portato un valido sostegno educativo e morale alla comunità santarpinese. L’intento della Pro Loco è quello di riproporre quest’anno la kermesse letteraria andando alla ricerca di temi validi di alto insegnamento etico, morale e di spensieratezza, di cui la comunità oggi ha coscienza di averne estremo bisogno; ecco perché la scelta è ricaduta su “Profumo comico di donna” , adatto alla prosecuzione di un percorso educativo civile e religioso.

Il LIBRO

Ironica, sagace, tagliente. In una sola parola: donna. Edizioni MEA presenta “Profumo comico di donna” di Maria Bolignano, un libro con cui l’attrice napoletana si presenta al suo pubblico in una nuova veste, che non è solo quella di scrittrice. L’attrice scende dal suo amato palcoscenico e, con la dirompente carica comunicativa che da sempre la contraddistingue, dà prova del suo innato talento di autrice. Raffinata e attenta, sottile e mai banale, la penna di Maria intrattiene e fa trattenere il respiro, diverte ed emoziona il lettore attraverso i tanti personaggi che, come in un colorato presepe, vivono nelle sue storie. “Profumo comico di donna” è una raccolta di racconti umoristici che la comica napoletana tira fuori dal cassetto in cui da tempo erano rinchiusi, e che vanno ad aggiungersi ad altri concepiti e scritti durante il lockdown.

Tra questi, il testo da stand-up comedy scritto a quattro mani insieme all’amica e collega Fabiana Fazio. A introdurvi nel mondo di Maria Bolignano è la brillante prefazione dell’attore Maurizio Casagrande molto amato dal pubblico partenopeo. ‘La Bolegna’, come si fa chiamare sui suoi canali social, si racconta e reinventa, rompendo lo stereotipo della donna “rosa” tutta tacchi a spillo e rossetto. Come sempre sopra le righe, Maria Bolignano dà sfoggio della vera femminilità, quella che, come anticipa la splendida copertina del libro, si mostra, fiera, vulcanica e vanitosa, senza mai rinunciare all’arguzia e alla battuta della vera femmina. Quella capace di parlare anche solo con un occhiolino 😉 “Profumo comico di donna” è acquistabile sullo store di Edizioni MEA (www.edizionimea.it).