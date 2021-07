Rassegna dei libri più letti a luglio 2021, a cura di Un Libro tira l’altro ovvero il Passaparola dei Libri.

Luglio si conclude all’insegna di Valerie Perrin: è lei infatti, con il suo Tre (E/O), la scrittrice più letta e commentata nel gruppo FB Unlibrotiral’altroovveroilpassaparoladeilibri; al secondo posto troviamo Abbandonare un gatto (Feltrinelli), recente pubblicazione a firma di Haruki Murakami ma questa volta la discussione espone più che altro perplessità da parte dei lettori che non hanno trovato questo libro troppo riuscito e convincente; terzo posto per un classico intramontabile, Il Giovane Holden di J.D. Salinger che, complice un’interessante recensione, torna a far parlare di se in occasione dei 70 anni dalla sua pubblicazione.

Andar per libri e non solo

A San Diego, in California, sono stati assegnati i Premi Eisner e il premio come miglior romanzo grafico è andato, quest’anno a Ed Brubaker e Sean Philips per Pulp, edito in Italia da Panini: altre opere premiate Remina di Junji Ito (in Italia pubblicato da Star Comics) e La Solitudine del Fumettista Errante, splendida autobiografia di Adrian Tomine, pubblicata in italiano da Rizzoli. Per l’elenco dei premi e delle categorie, visitate il sito della manifestazione.

Sempre rimanendo in tema di premi letterari, Il Passaparola Dei Libri annuncia la sua collaborazione con il Premio Boccaccio, che verrà consegnato l’11 settembre a Certaldo: maggiori informazioni nella rubrica del mese prossimo.

Speciale Case Editrici Nua Edizioni

Lo speciale del mese è dedicato alla casa editrice fondata da Barbara Cinelli, che occupa già un posto di tutte rispetto nel panorama dell’editoria indipendente e può contare sui nomi più interessanti della narrativa contemporanea italiana e straniera, come Paolo La Paglia, Soren Petrek e Linda McHugh.

Oltre all’intervista alla fondatrice potrete leggere su novitainlibreria.it approfondimenti sulle nuove uscite e le interviste agli autori di spicco come Paolo La Paglia, autore di quel Post Mortem che ha rappresentato un vero e proprio “caso letterario”, nell’anno passato.

Incontri con gli autori

Nel mese di luglio Novità in libreria ha intervistato per voi gli scrittori Nico Priano, autore di Prima Che il Buio (Nua Edizioni, 2021) e Roberto Contu, autore de La Tigna (Castelvecchi 2021).

