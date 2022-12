Rassegna dei libri più letti a novembre a cura di Un Libro Tira l’Altro ovvero il passaparola dei Libri.

Consueto appuntamento mensile con i libri più letti e discussi a novembre nel gruppo FB Un Libro Tira L’Altro, Ovvero Il Passaparola Dei Libri.

Tasmania, ultimo romanzo di Paolo Giordano che si cimenta con una complessa storia a più voci; Gli Scorpioni, di Giuliano Pavone ambientato in un’estate mediterranea piena di luce ma anche piena di una sottile inquietudine; Dove Non Mi Hai Portata, di Maria Grazia Calandrone dove ripercorre le sue origini, quando a otto mesi è stata lasciata su una coperta, sotto un albero, in un parco, a Roma. Senza un biglietto. Ma una lettera inviata ad un giornale in cui sono scritti i dati anagrafici della piccola, e la volontà suicida dei suoi genitori.

Gli speciali del Passaparola

Segnaliamo il sito www.direaesthetica.com sito fondato da Giovanni Sacchitelli che ha scelto questa originale forma di comunicazione per condividere racconti, articoli, scritti vari su tematiche diverse, nel nome di un confronto su parametri estetici delle parole dei contenuti. Lettura impegnative per lettori impegnati.

Incontri con gli autori

Mese ricchissimo di interviste! La nostra redazione ha incontrato Paolo Vinotto, ligure trapiantato a Milano è l’autore emergente che conosciamo questa settimana: già collaboratore di importanti riviste digitali, è l’autore del romanzo storico L’Hurrita (Arpeggio Libero, 2022) primo volume delle Cronache Di Akkad e suo esordio letterario.

Questo mese abbiamo fatto due chiacchiere con Alessandro Quadri di Cardano, autore del thriller La Verità Non Conta (NeP, 2022) il suo primo romanzo, un perfetto mix di giallo, storia familiare e giornalismo d’inchiesta.

Abbiamo incontrato Paolo Mirti, giornalista e scrittore, torna in libreria con Il Campione E La Bambina (Raffaello Editore, 2022) nel quale racconta la vicenda umana e sportiva di Gino Bartali che, durante la Seconda Guerra Mondiale, collaborò alla salvezza di molti cittadini di religione ebraica.

Nicola Ricciardi, giovane autore maddalonese, è un noto e prolifico creatore di aforismi e autore di saggi e poesie: oggi torna in libreria con Pensieri Di Luce (auto-pubblicazione, 2022 ) e noi l’ abbiamo intervistato per farlo conoscere ai nostri lettori.

Per novembre è tutto: vi ricordiamo che se volete partecipare ai nostri confronti, potete venire a trovarci su FB e se volete rimanere aggiornati sulle novità in libreria e gli eventi legati al mondo dei libri e della lettura, visitate il nostro sito ufficiale all’indirizzo www.unlibrotiralaltroovveroilpassaparoladeilibri.it

Buone letture!

redazione@unlibrotiralaltroovveroilpassaparoladeilibri.it